Buio pesto per la formazione amaranto che crolla anche contro l'Athletic Palermo. Termina a reti bianche Sambiase-Acireale mentre sorride la Vibonese
Tre quarti del girone di andata sono ormai in archivio ma, nonostante ciò, la classifica rimane ancora molto incerta soprattutto nelle zone alte tra primo posto e play off. Si è appena concluso il dodicesimo turno del campionato di Serie D (girone I) e il focus, come sempre, si concentra sull'andamento delle quattro calabresi: Sambiase, Vigor Lamezia, Reggina e Vibonese.
Il bilancio
Inutile dire che gli occhi erano puntati sul derby tra Vibonese e Vigor Lamezia, disputatosi allo stadio Luigi Razza. Sfida che alla fine ha sorriso alla formazione rossoblù che ritrova la vittoria dopo tre turni di digiuno. Padroni di casa vittoriosi per 3-1 in una gara complessivamente sempre in gestione. Vantaggio che arriva con un gran tiro di Di Gilio e poi doppietta di Musy. Per gli ospiti in rete Sanzone. Un successo che permette ai rossoblù di agganciare la griglia play off. I vigorini si fermano dopo due risultati utili consecutivi.
Piccolo rallentamento invece per il Sambiase di mister Tony Lio che impatta in casa contro l'Acireale e fa 0-0. Giallorossi quarti in classifica. Se c’era una cosa che non doveva fare la Reggina era steccare nuovamente, e invece è successo: la compagine amaranto cade ancora al Granillo, stavolta contro l’Athletic Palermo con un rocambolesco 2-3 e adesso la posizione in classifica, in piena zona play out, fa davvero paura.