Tre quarti del girone di andata sono ormai in archivio ma, nonostante ciò, la classifica rimane ancora molto incerta soprattutto nelle zone alte tra primo posto e play off. Si è appena concluso il dodicesimo turno del campionato di Serie D (girone I) e il focus, come sempre, si concentra sull'andamento delle quattro calabresi: Sambiase, Vigor Lamezia, Reggina e Vibonese.

Il bilancio

Inutile dire che gli occhi erano puntati sul derby tra Vibonese e Vigor Lamezia, disputatosi allo stadio Luigi Razza. Sfida che alla fine ha sorriso alla formazione rossoblù che ritrova la vittoria dopo tre turni di digiuno. Padroni di casa vittoriosi per 3-1 in una gara complessivamente sempre in gestione. Vantaggio che arriva con un gran tiro di Di Gilio e poi doppietta di Musy. Per gli ospiti in rete Sanzone. Un successo che permette ai rossoblù di agganciare la griglia play off. I vigorini si fermano dopo due risultati utili consecutivi.

Piccolo rallentamento invece per il Sambiase di mister Tony Lio che impatta in casa contro l'Acireale e fa 0-0. Giallorossi quarti in classifica. Se c’era una cosa che non doveva fare la Reggina era steccare nuovamente, e invece è successo: la compagine amaranto cade ancora al Granillo, stavolta contro l’Athletic Palermo con un rocambolesco 2-3 e adesso la posizione in classifica, in piena zona play out, fa davvero paura.