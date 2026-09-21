Il tecnico analizza lo 0-0 contro il Siracusa al "Mario Tedesco": «Nel secondo tempo siamo usciti fuori. Ho fiducia, la fortuna girerà»

Un punto pesante, di quelli che danno sostanza alla classifica e consapevolezza ai propri mezzi. Lo 0-0 con cui il PraiaTortora ha fermato il blasonato Siracusa nella quarta giornata del girone I di Serie D lascia ampi sorrisi in casa tirrenica, soprattutto alla luce di un calendario a dir poco proibitivo. Nel post-partita dello stadio "Mario Tedesco", a prendere la parola è stato il tecnico Salvatore Viscardi, soddisfatto sia per la prestazione che per il valore complessivo del momento attraversato dai suoi ragazzi.

«Squadra forte, me lo tengo stretto»

Non nasconde la gioia per il risultato l'allenatore biancoazzurro, conscio della caratura dell'avversario affrontato: «Mi prendo questo pareggio e vedo il bicchiere mezzo pieno perché affrontavamo una squadra forte e che veniva da un buon momento, come testimoniano le due vittorie e il buon pareggio esterno a Vibo», ha sottolineato Viscardi.

L’analisi della gara

Analizzando l'andamento dei novanta minuti, Viscardi ha evidenziato la crescita della squadra con il passare del tempo, senza dimenticare l'apporto decisivo dell'estremo difensore tirrenico nei momenti cruciali del primo tempo: «Nel primo tempo siamo stati un po' contratti, anche se abbiamo avuto un paio di opportunità per fare gol. D'altro canto, devo anche fare i complimenti a Romagnoli poiché è stato protagonista di un paio di interventi che ci hanno tenuto in vita. Nella ripresa siamo usciti fuori, creando altre tre occasioni».

«Arriviamo in porta, la fortuna prima o poi girerà»

Ciò che rassicura maggiormente il mister è la capacità del PraiaTortora di produrre gioco e pericolosità offensiva, elemento chiave per guardare al prosieguo del campionato con totale serenità: «In ogni caso arriviamo davanti la porta, il problema sarebbe se non ci arrivassimo. Sono comunque fiducioso e convinto che la fortuna prima o poi girerà a nostro favore».

Un tour de force da incorniciare

A rendere ancora più prezioso lo 0-0 con i siciliani è la cornice entro cui si è inserito questo incontro, al culmine di un vero e proprio tour de force infrasettimanale: «Chiudiamo una settimana complicata dove abbiamo affrontato, in soli sette giorni, Sambiase, Athletic Palermo e Siracusa. Usciamo imbattuti da un trittico di partite importanti», ha concluso il tecnico.

Un bilancio ampiamente positivo che testimonia la solidità di un PraiaTortora pronto a dire la sua in questo ostico girone di Serie D.