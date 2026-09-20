Gli amaranto travolgono la Vigor Lamezia e restano a punteggio pieno e senza reti subite. L'altra lametina scatta al secondo posto, riscatto rossoblù e gran prova del Praiatortora contro il Siracusa

Corre velocissimo il campionato di Serie D (Girone I) e, anche al termine del quarto turno di campionato, il bilancio delle cinque "sorelle" calabresi si conferma ampiamente positivo. Un avvio di stagione brillante che regala spettacolo, conferme importanti e punti pesanti in classifica.

Reggina devastante nel derby

Gli occhi di tutta la regione erano puntati sullo stadio "D'Ippolito" per l'attesissima sfida tra Vigor Lamezia e Reggina. Nonostante le incertezze iniziali legate a un violento temporale che ha rischiato di rendere il terreno di gioco impraticabile, la decisione del direttore di gara di far giocare il match si è trasformata in un palcoscenico per gli amaranto.

Alla squadra ospite è bastato un solo tempo per ipotecare la partita: sblocca Toscano, poi sale in cattedra Abonckelet con una doppietta che fissa il risultato sul definitivo 0-3. La Reggina lancia così un ennesimo segnale al campionato: è l'unica squadra a punteggio pieno, con numeri spaventosi guidati da 13 gol fatti e zero subiti dopo quattro gare.

Blitz Sambiase: vittoria a Milazzo e secondo posto

Restando in casa lametina, sorride la sponda del Sambiase, impegnata in un'insidiosa trasferta sul campo del Milazzo. La formazione guidata da mister Lio ha sfoderato una prestazione di carattere e lucidità, trovando il guizzo vincente nella ripresa.

Al 18' del secondo tempo ci pensa Della Salandra a firmare la rete dello 0-1 che vale tre punti d'oro. Una vittoria pesante che proietta il Sambiase al secondo posto in solitaria, a sole due lunghezze dalla capolista Reggina.

Vibonese, tris di rabbia all'Athletic Palermo

C'era grande attesa per la reazione della Vibonese, chiamata a riscattare il clamoroso KO infrasettimanale subìto in rimonta contro l'Igea Virtus. Allo stadio "Luigi Razza", contro l'Athletic Palermo, i ragazzi di mister Marra hanno messo in campo tutta la rabbia agonistica accumulata nei giorni scorsi.

Dopo un primo tempo bloccato, i rossoblù travolgono gli avversari nella ripresa con un netto 3-0: sblocca il capitano Cerutti, poi sale sul cattedra Marsico che firma una splendida doppietta e chiude definitamente i conti.

Il Praiatortora non trema con il Siracusa

C'era infine grande curiosità per l'impegno della neopromossa Praiatortora, attesa tra le mura amiche dello stadio "Mario Tedesco" dal blasonato Siracusa. Di fronte a una delle grandi favorite del girone, la squadra di mister Viscardi non si è lasciata intimorire, disputando una gara di grande sacrificio e colpendo anche un palo, ordine e personalità.

Il triplice fischio sancisce uno 0-0 a reti bianche che vale molto di più del singolo punto in classifica: per i tirrenici arriva una preziosa iniezione di consapevolezza e la certezza di poter dire la propria anche contro le corazzate del torneo.

I risultati

VIBONESE-ATL. PALERMO 3-0 (12' st Cerutti, 20' st Marsico, 34' st Marsico)

VIGOR LAMEZIA-REGGINA 0-3 (19' pt Toscano, 22' pt Ambonchelet, 43' pt Ambonchelet)

PRAIATORTORA-SIRACUSA 0-0

MILAZZO-SAMBIASE 0-1 (18' st Della Salandra)