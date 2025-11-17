Un derby che mancava da un decennio quello tra Vibonese e Vigor Lamezia e ritornato in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie D (girone I). Allo stadio Luigi Razza, però, i vigorini escono sconfitti per 3-1 dopo una prestazione non proprio brillante. Padroni di casa che trovano il triplo vantaggio con Di Gilio e doppietta di Musy, mentre per i biancoverdi c'è lo zampino di Sanzone.

Parla Mancini

Nella conferenza stampa post partita ecco l'opinione di mister Renato Mancini: «Loro sono stati molto aggressivi e, nel nostro giro palla, ci costringevano alla palla lunga. Nelle nostre due occasioni, inoltre, il fuorigioco mi sembrava molto dubbio ma a parte ciò la Vibonese ha meritato e, lo ribadisco, può ambire a fare un buon campionato, anche in virtù dei risultati che stanno uscendo settimanalmente. Noi, comunque, potevamo essere più propositivi, anche se in settimana abbiamo avuto delle difficoltà dal momento che ci mancavano due giocatori importanti. A prescindere da questo, non dobbiamo piangerci addosso e cercare di trarre del buono, anche se di buono in questa gara c'è poco».

E ancora: «Abbiamo cercato di chiudere gli spazi e ci siamo riusciti fino a un certo punto, ma subire un gol al quarantesimo poi diventa difficile. A inizio ripresa abbiamo subito il raddoppio e lì penso la partita si sia chiusa. Potevamo sicuramente fare qualcosa in più».