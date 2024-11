Fischio d'inizio in programma per le ore 15 del 18 settembre. Derby calabrese tra San Luca e Vibonese già alla prima giornata. Impegni esterni per Locri, Cittanovese e Castrovillari, mentre il Lamezia Terme ospita il Canicattì. Scarica il calendario

Il Dipartimento Interregionale, preso atto dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Te – n.05604/2022 Reg. Prov. Cau. e n.09540/2022 Reg. Ric., pubblicata lo scorso 8 settembre, ha stabilito la composizione a diciotto squadre del Girone I del Campionato di Serie D.

Il Girone prenderà il via il 18 settembre ed osserverà i turni di riposo degli altri gironi: 25 settembre per le elezioni, 25 dicembre e 1 gennaio 2023 per le festività natalizie e il capodanno, il 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup e il 9 aprile 2023 per le festività pasquali.

Cinque i turni infrasettimanali: 5 e 19 ottobre, il primo insieme ai Gironi a venti squadre; 28 settembre, 21 dicembre e 6 aprile come il resto della Serie D.

La composizione del girone I

Sono 6 le formazioni calabresi ai nastri di partenza nella nuova stagione del campionato di Serie D, tutte inserite nel girone I, insieme alle formazioni siciliane e campane. Il primo derby calabrese è in programma già alla prima giornata con la sfida che metterà di fronte San Luca e Vibonese il prossimo 18 settembre.

Ecco la composizione del girone:

Canicattì, Castrovillari, Catania, Città di Acireale, Città di S.Agata, Cittanova, Trapani, FC Lamezia Terme, Licata, Locri, Paternò, Santa Maria Cilento, Ragusa, Real Aversa, San Luca, Sancataldese, Mariglianese, Vibonese.

Prima giornata (18 settembre, ore 15)

Acireale-Cittanovese

Trapani-Mariglianese

Lamezia Terme-Canicattì

Licata-Castrovillari

Santa Maria Cilento-Locri

Ragusa-Catania

Real Aversa-Paternò

San Luca-Vibonese

Sancataldese-Città di Sant'Agata

La Lnd ha diffuso il calendario completo della stagione 2022/2023 nel pomeriggio odierno. Per visualizzarlo e/o scaricarlo cliccate qui