Ovviamente la classifica non può ancora dare una sua chiara gerarchia e un suo delineato ordine, anche perché tre giornate sono troppo poche per poterlo capire. Nonostante siano però i primissimi albori di stagione, il campionato di Serie D (girone I) corre forte tanto che è già tempo di turno infrasettimanale che metterà a dura prova le gambe dei giocatori, i quali giocheranno tre partite in sette giorni. Mercoledì si torna in campo dunque e con le quattro vibonesi che continuano il loro percorso tra risposte e conferme.

Derby calabrese

Rimanendo in ottica regionale, ovviamente gli occhi saranno puntati sul derby calabrese tra Sambiase e Vibonese. Alle ore 16, infatti, le due compagini si affronteranno allo stadio Gianni Renda in un match sicuramente avvincente e che promette bene. I giallorossi domenica scorsa hanno trovato la loro prima vittoria stagionale, battendo a domicilio il Ragusa, mentre per la Vibonese si tratta del secondo derby calabrese consecutivo dopo quello contro la Reggina e terminato a reti bianche. Entrambe sicuramente cercano conferme, considerando le buone prestazioni offerte e i margini di miglioramento che per tutte e due sono ancora elevate.

Reggina, cercasi risposte

Più che conferme, cerca risposte invece la Reggina che dopo la vittoria nel big match contro la Nissa (possibile antagonista per i vertici) al Granillo sbatte come detto al Luigi Razza in un derby a reti bianche e dove la squadra di Trocini, a prescindere dalla buona gestione nell'arco dei novanta minuti, doveva e poteva fare di più. La compagine amaranto torna davanti ai propri tifosi e chiude un trittico di partite delicate sfidando la Gelbison, altra possibile aspirante alle zone alte. Perdere ancora terreno, per la Reggina, significherebbe trovarsi già a rincorrere un divario importante in vetta.

Tra le tre sopra citate, stando a quanto dice la classifica, quella che sta meglio sembrerebbe essere la Vigor Lamezia. Alquanto pimpante la formazione di Foglia Manzillo che dopo lo scivolone di Palermo, schianta l'Enna per 3-0 allo stadio D'Ippolito. La strada però è ancora lunga e mercoledì la partita non è di quelle semplici, dal momento che i vigorini faranno visita all'attuale capolista Gela e quest'ultima costruita per poter ambire ai piani alti. Un ottimo banco di prova per la neopromossa che si giocherà le sue carte con consapevolezza.