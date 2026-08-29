Tra la carica dei tifosi e la sfida al Sambiase in Coppa Italia, il club biancoverde ufficializza quattro promozioni dal settore giovanile e l'arrivo dell'ex Barcellona Gómez Amador

Un clima di travolgente entusiasmo ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della Vigor Lamezia, pronta al debutto stagionale nel derby di Coppa Italia contro il Sambiase. Tifosi, cori e tanta determinazione hanno accompagnato l'abbraccio tra la città e la squadra, carica e consapevole dei propri obiettivi in vista dell'imminente sfida sul campo.

Parallelamente all'inizio degli impegni ufficiali, la società continua a muoversi con decisione sul fronte mercato, ponendo forte accento sulla valorizzazione dei giovani e blindando la linea verde.

I talenti della Juniores promossi in prima squadra

Il lavoro svolto nel settore giovanile dà i suoi frutti: quattro protagonisti della scorsa entusiasmante stagione nel campionato Juniores (tutti classe 2008) entrano stabilmente a far parte della rosa principale:

Manuel Mazza: Difensore centrale solido e strutturato, pronto a rinforzare il pacchetto arretrato.

Gaspare Petrungaro: Centrocampista di prospettiva, in grado di garantire dinamismo e qualità alla mediana.

Francesco Gaudio: Esterno d'attacco abile nel saltare l'uomo e creare superiorità numerica.

Rinaldo Talarico: Esterno offensivo dotato di estro e fantasia, pronto ad ampliare le opzioni nel reparto avanzato.

Colpo internazionale sulla fascia: arriva Amador

A completare il quadro dei rinforzi Under si aggiunge un profilo dal curriculum di rilievo internazionale. La Vigor Lamezia ha infatti ufficializzato l'ingaggio in prestito dalla Pistoiese di Antonio Gómez Amador (classe 2008). Cresciuto nella Cantera del Barcellona e con trascorsi giovanili nel Las Palmas e nel Monza, il giocatore spagnolo garantisce grande duttilità tattica, potendo agire sia da esterno a tutta fascia sia da terzino.