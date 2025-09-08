La Vigor Lamezia riabbraccia il campionato di Serie D (girone I) e lo fa nel migliore dei modi. Il club neopromosso vince all'esordio stagionale, davanti a un D'Ippolito gremito e in festa. I biancoverdi piegano di misura la resistenza dell'Acireale, ma tanto basta. Con gli ospiti in dieci per quasi tutta la gara, a decidere il match è una rete dell'attaccante Tandara. Primi tre punti incamerati, ed era importante per morale e gestione settimanale.

Le parole di Foglia Manzillo

Nel post gara, in conferenza stampa, si è espresso il tecnico Foglia Manzillo: «Sapevamo di affrontare una squadra che annoverava in rosa giocatori importanti, quindi eravamo consci di soffrire se volevamo portarla a casa. Senza dubbio l'uomo in più ci ha dato un grosso vantaggio, ma non è detto che in undici contro dieci si vince sempre. Siamo stati bravi a trovare il gol, un po' meno a chiudere la partita dopo il vantaggio, e in questi casi può essere fatale anche una spizzata. Nel complesso mi sento di dire che abbiamo strameritato la vittoria».

Saper concretizzare e affondare il colpo dunque, e nella bella affermazione del D'Ippolito è questo che è mancato, come afferma lo stesso Foglia Manzillo: «Alcune volte ci dimentichiamo che questa era la prima di campionato, e non è pensabile avere una squadra perfetta già alla prima anche perché, se così fosse, sarebbe pericoloso perché vuol dire che non ci sarebbero margini di crescita. Dobbiamo assolutamente migliorare nella gestione e nel possesso, basti pensare che oggi nonostante la superiorità numerica non siamo stati perfetti nel gestire il pallone. In questo caso, però, penso sia stato più un blocco mentale perché la sconfitta contro il Sambiase ci aveva segnato e quando abbiamo capito che potevamo portarla a casa è subentrata la frenesia e con essa la paura di vincerla».