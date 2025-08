Continua nella sua opera di costruzione della rosa il Sambiase, in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) che il club giallorosso non affronterà più da neopromosso, bensì con alle spalle una semifinale play off. Continua innanzitutto l'attenzione al reparto Under e, anche questa volta, la dirigenza sambiasina ha voluto prendere il meglio che c'era in giro nel panorama regionale.

Arriva Furiato

Ufficiale l'ingaggio del Luigi giovane Furiato che va a rinvigorire il reparto offensivo. Dal giallorosso al giallorosso dunque, dal momento che il classe 2005 è reduce dalle ultime brillanti stagioni con la maglia del Trebisacce con cui si è messo in mostra, conquistando prima la vittoria del campionato di Promozione a e l'accesso alla prossima Eccellenza, e poi la convocazione con la Rappresentativa Under 19 al Torneo delle Regioni. Con entrambe le maglie, si è reso assoluto protagonista.

Il ventenne è un esterno d’attacco che si è formato calcisticamente nel settore giovanile del Modena. Nelle ultime due stagioni ha vestito appunto la maglia del Trebisacce, dove si è messo in luce per qualità e numeri: sono stati ben 19, infatti, i gol totali messi a referto nella stagione appena conclusasi, culminata con la vittoria del campionato di Promozione. E per un esterno d'attacco non sono niente male.