Di testa, di piede, in corsa, in dribbling o in velocità: Agustin Marsico sta sfoggiando l'intero repertorio dell'attaccante moderno, caricandosi sulle spalle il peso offensivo della Vibonese. Dopo tredici giornate del campionato di Serie D (girone I), la formazione rossoblù guarda tutti dall'alto in basso, guidando la classifica davanti anche a una corazzata del calibro della Reggina. Un primato che certifica la qualità complessiva dell'organico e l'ottimo lavoro tattico di mister Marra, ma che porta in calce soprattutto la firma di un centravanti in versione "supereroe".

Media perfetta e primato nazionale

Se la mitologia racconta di Re Mida e della sua capacità di trasformare in oro tutto ciò che toccava, il momento attraversato dal ventinovenne argentino non è da meno. I numeri parlano di uno straripante stato di grazia: 13 gol in 13 partite, per una media perfetta di una rete a gara che rappresenta una vera e propria tassa da pagare per le difese avversarie. Nelle prime tredici uscite stagionali, soltanto Siracusa, Nissa e Reggina sono riuscite a disinnescarlo. Un rendimento fuori dal comune che incorona Marsico come il miglior marcatore d'Italia dalla Serie A fino a tutti i gironi di Serie D: nessuno, nemmeno i big della massima serie come il capocannoniere Malen della Roma, ha finora gonfiato la rete quanto lui.

Nella storia rossoblù dopo 69 anni

Le prodezze di "Re Mida" Marsico non stanno fruttando soltanto punti pesanti per la corsa promozione, ma hanno già riscritto gli almanacchi del club calabrese. Già due settimane fa, infatti, l'attaccante aveva abbattuto un primato che a Vibo Valentia resisteva da ben 69 anni: mai nessun giocatore nella storia della Vibonese era riuscito a mettere a segno 11 gol nelle prime dodici giornate di campionato. Ogni pallone giocato in area diventa oro colato, per la gioia dei tifosi rossoblù che ora sognano in grande.