Nulla ancora è stato scritto nel campionato di Serie D (Girone I) che domani scenderà in campo nel primo turno di questo 2025 e che coincide con la diciottesima giornata (la prima di ritorno). Tra le sfide interessanti c'è sicuramente quella allo stadio Luigi Razza, in programma alle 14:30, tra Vibonese e Nissa e dal sentore di playoff dal momento che le due squadre sono rispettivamente quinte e seste e divise da sei punti. La squadra siciliana, peraltro neopromossa, sta dando dimostrazione di potersela giocare con tutti e ambire a posizioni di classifica importanti, dando ancora più risalto a un percorso iniziato la scorsa stagione.

Le parole del ds Russello

In vista della sfida, comunque, si è espresso ai nostri microfoni il direttore sportivo della Nissa, Ernesto Russello: «Sappiamo tutti che il girone di ritorno è tutto un altro campionato, con molte squadre che si sono rinforzate nel mercato di riparazione, tra cui la Vibonese. Ci aspetta sicuramente una seconda parte di stagione più tosta di quella appena trascorsa».

Neopromossa sì, ma solo sull'etichetta dal momento che la compagine siciliana vanta innanzitutto tre sole sconfitte in campionato e arriva da sei risultati utili consecutivi: «Nella prima parte abbiamo fatto un buon campionato - continua Russello - anche se ci manca qualche punto solo ed esclusivamente per demerito nostro dal momento che abbiamo fatto qualche pareggio in più del previsto e molte volte ci siamo tirati la zappa sui piedi da soli. Ripenso, per esempio, alla partita contro il Castrum Favara che abbiamo macchiato a causa di un'espulsione, o quella contro il Sambiase. E poi ancora il rigore nel finale contro il Paternò. Ci prendiamo comunque quanto di buono fatto finora, con la speranza di avere un pizzico di esperienza in più».

Già anche perché il club, come disse il suo presidente qualche settimana fa, punta ai playoff: «Il nostro presidente è molto ambizioso come ha dimostrato lo scorso anno e come sta dimostrando quest'anno. Noi cercheremo di dare questa gioia ma, innanzitutto, dobbiamo toglierci definitivamente dalla zona calda di classifica perché il pericolo di essere risucchiati c'è». Sulla sfida di domani: «Cercheremo di giocarci la partita, consapevoli della forza della Vibonese, una squadra che ho visto all'andata e che mi è piaciuta molto. Inoltre è una squadra che non si chiude, proprio come la nostra. Sarà una bella partita».