Una classifica in costante evoluzione quella del campionato di Serie D (girone I) e, soprattutto, con una vetta che sembra non volere padroni e cangiante di settimana in settimana. In tutto questo rincorrono i propri obiettivi le quattro calabresi militanti in questo raggruppamento: Reggina, Vibonese, Sambiase e Vigor Lamezia. Ecco allora il bilancio domenicale delle quattro formazioni.

Il bilancio

Bilancio nel complesso positivo, considerando però che di mezzo c'era il derby tra Reggina e Vigor Lamezia. Un bilancio inoltre che lascia sia gioie che amaro in bocca. Iniziando proprio dal derby, è sempre più buio pesto per la Reggina che cade anche davanti ai propri tifosi e viene risucchiata in zona play out. La formazione di Trocini non riesce a mettersi alle spalle un avvio fortemente balbettante e, allo stadio Granillo, arriva un’altra delusione. Colpaccio dunque per la Vigor Lamezia che sbanca il Granillo e regala un esordio con il tappeto rosso a mister Mancini. Biancoverdi, inoltre, che tornano a segnare dopo quattro gare.

Sulla carta era uno scontro testa-coda ma, tenendo conto del campo (che è sempre il giudice supremo) era un match di alta classifica. Una di fronte all'altra Sambiase e Messina, ma con i sambiasini che vengono beffati alla fine: il gol di Haberkon aveva proiettato in vetta i giallorossi ma, in pieno recupero, il pareggio messinese di Tourè spezza il dolce sogno.

Le copertine, però, sono tutte della Vibonese che torna dalla trasferta in casa della Gelbison da co-capolista del campionato. Rossoblù escono vittoriosi dalla Campania con le reti di balla e Castillo e agguantano la vetta a pari punti con Igea Virtus e Nissa.