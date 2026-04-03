Si avvicina il week end di Pasqua e, per l'occasione, il campionato di Serie D (girone I) per disputare la trentesima giornata è sceso in campo ieri. Solo quattro giornate al termine della stagione e con le quattro squadre calabresi che corrono ancora per i rispettivi obiettivi.

Le partite

Continua a cullare, in silenzio, il sogno playoff il Sambiase che rispetta il pronostico contro il fanalino di coda (e già spacciato) Paternò e infila la sua quarta vittoria consecutiva: i giallorossi di mister Lio si impongono per 3-1. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, la sfida si sblocca nella ripresa con Calabrò. Momentaneo pareggio con Fernandino e poi i sambiasini accelerano con Sueva e Frasson. Sconfitta brutta e che complica i piani della Vibonese che, davanti ai propri tifosi, crolla contro la Sancataldese. I siciliani passano con un gol per tempo a firma di Rozzi e Russo, i rossoblù chiudono in nove uomini.

Rinviata per maltempo Milazzo-Vigor Lamezia. Slittata al prossimo 15 aprile la sfida tra Reggina ed Enna, a seguito della convocazione di due tesserati del club siciliano nella Nazionale maggiore del Ciad. Inutile dire che per la formazione amaranto sarà fondamentale per la corsa al primo posto.

I risultati

Vibonese-Sancataldese 0-2 (23’ pt Rozzi, 12’ st rig. Russo)

Sambiase-Paternò 3-1 (5’ st Calabrò, 8’ st Fernandino, 22’ st Sueva, 44’ st Frasson)

Milazzo-Vigor Lamezia rinv.

Reggina-Enna 15 aprile

La classifica

Nissa 59

Savoia 57

Atl. Palermo 54

Reggina 53

Igea Virtus (-5) 49

Gelbison 48

Sambiase 48

Milazzo 42

Gela (-1) 41

Vigor Lamezia 36

Ragusa 32

Enna 31

Vibonese 31

Acireale (-1) 30

Castrum Favara 28

Sancataldese 27

Messina (-14) 24

Paternò 18