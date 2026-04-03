Nel turno giocato ieri i rossoblù sprecano il delicato match salvezza e chiudono in nove uomini. Successo interno per la formazione di mister Tony Lio che piega il fanalino di coda
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Si avvicina il week end di Pasqua e, per l'occasione, il campionato di Serie D (girone I) per disputare la trentesima giornata è sceso in campo ieri. Solo quattro giornate al termine della stagione e con le quattro squadre calabresi che corrono ancora per i rispettivi obiettivi.
Le partite
Continua a cullare, in silenzio, il sogno playoff il Sambiase che rispetta il pronostico contro il fanalino di coda (e già spacciato) Paternò e infila la sua quarta vittoria consecutiva: i giallorossi di mister Lio si impongono per 3-1. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, la sfida si sblocca nella ripresa con Calabrò. Momentaneo pareggio con Fernandino e poi i sambiasini accelerano con Sueva e Frasson. Sconfitta brutta e che complica i piani della Vibonese che, davanti ai propri tifosi, crolla contro la Sancataldese. I siciliani passano con un gol per tempo a firma di Rozzi e Russo, i rossoblù chiudono in nove uomini.
Rinviata per maltempo Milazzo-Vigor Lamezia. Slittata al prossimo 15 aprile la sfida tra Reggina ed Enna, a seguito della convocazione di due tesserati del club siciliano nella Nazionale maggiore del Ciad. Inutile dire che per la formazione amaranto sarà fondamentale per la corsa al primo posto.
I risultati
Vibonese-Sancataldese 0-2 (23’ pt Rozzi, 12’ st rig. Russo)
Sambiase-Paternò 3-1 (5’ st Calabrò, 8’ st Fernandino, 22’ st Sueva, 44’ st Frasson)
Milazzo-Vigor Lamezia rinv.
Reggina-Enna 15 aprile
La classifica
Nissa 59
Savoia 57
Atl. Palermo 54
Reggina 53
Igea Virtus (-5) 49
Gelbison 48
Sambiase 48
Milazzo 42
Gela (-1) 41
Vigor Lamezia 36
Ragusa 32
Enna 31
Vibonese 31
Acireale (-1) 30
Castrum Favara 28
Sancataldese 27
Messina (-14) 24
Paternò 18