Il Sambiase cade in casa contro la sorpresa Atl. Palermo ma cede solo al novantesimo. Quinta sconfitta di fila (senza segnare) per la Vibonese
Ventisei giornate del campionato di Serie D (girone I) alle spalle per le quattro calabresi coinvolte e, a tal proposito, ecco il bilancio del week end appena trascorso di Reggina, Sambiase, Vigor Lamezia e Vibonese.
Il bilancio
Si apre occasionalmente con l'anticipo la ventiseiesima giornata e che vedeva in campo la Reggina ospitare la Sancataldese. Scuote la testa la formazione amaranto e, dopo la caduta inaspettata di Lamezia, riprende il passo battendo i siciliani per 2-0. Allo stadio Granillo match sbloccato da Girasole, difensore sempre più goleador, mentre la svolta che chiude la partita è una sfortunata autorete di un difensore avversario.
Le altre tutte in campo domenica, con il Sambiase che ospitava la sorpresa stagionale Atl. Palermo: continuano a volare infatti i siciliani, battendo a domicilio i giallorossi per 1-2. Vantaggio iniziale ospite con Grillo su rigore ma, a inizio ripresa, Leveque ristabilisce gli equilibri. A tempo scaduto ecco che Maurino sigla il gol da tre punti. Torna con un pari la Vigor Lamezia dal match esterno in casa della Gelbison: biancoverdi indomiti e, dopo il vantaggio locale di Semeraro, il solito bomber Cosendrey sigla il pareggio. Al Luigi Razza, infine, l'esordio di mister Danilo Fanello sulla panchina della Vibonese, peraltro non facile dal momento che di fronte c'era la corazzata Savoia. Arriva la qunta sconfitta consecutiva per la Vibonese che cede 0-2 ai campani, grazie alle reti di Guida e Favetta.
Le partite
GELBISON-VIGOR LAMEZIA 1-1 (45' pt Semeraro, 6' st Cosendrey)
VIBONESE-SAVOIA 0-2 (5' pt Guida, 45' st Favetta)
SAMBIASE-ATL. PALERMO 1-2 (45' pt Grillo, 8' st Leveque, 45' st Maurino)
La classifica
Savoia 50
Igea Virtus 50
Atl. Palermo 48
Reggina 47
Nissa 47
Gelbison 40
Milazzo 38
Gela (-1) 37
Sambiase 36
Vigor Lamezia 35
Enna 30
Ragusa 27
Vibonese 26
Sancataldese 24
Messina (-14) 23
Acireale (-1) 23
Castrum Favara 21
Paternò 17