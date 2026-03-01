Ventisei giornate del campionato di Serie D (girone I) alle spalle per le quattro calabresi coinvolte e, a tal proposito, ecco il bilancio del week end appena trascorso di Reggina, Sambiase, Vigor Lamezia e Vibonese.

Il bilancio

Si apre occasionalmente con l'anticipo la ventiseiesima giornata e che vedeva in campo la Reggina ospitare la Sancataldese. Scuote la testa la formazione amaranto e, dopo la caduta inaspettata di Lamezia, riprende il passo battendo i siciliani per 2-0. Allo stadio Granillo match sbloccato da Girasole, difensore sempre più goleador, mentre la svolta che chiude la partita è una sfortunata autorete di un difensore avversario.

Le altre tutte in campo domenica, con il Sambiase che ospitava la sorpresa stagionale Atl. Palermo: continuano a volare infatti i siciliani, battendo a domicilio i giallorossi per 1-2. Vantaggio iniziale ospite con Grillo su rigore ma, a inizio ripresa, Leveque ristabilisce gli equilibri. A tempo scaduto ecco che Maurino sigla il gol da tre punti. Torna con un pari la Vigor Lamezia dal match esterno in casa della Gelbison: biancoverdi indomiti e, dopo il vantaggio locale di Semeraro, il solito bomber Cosendrey sigla il pareggio. Al Luigi Razza, infine, l'esordio di mister Danilo Fanello sulla panchina della Vibonese, peraltro non facile dal momento che di fronte c'era la corazzata Savoia. Arriva la qunta sconfitta consecutiva per la Vibonese che cede 0-2 ai campani, grazie alle reti di Guida e Favetta.

Le partite

GELBISON-VIGOR LAMEZIA 1-1 (45' pt Semeraro, 6' st Cosendrey)

VIBONESE-SAVOIA 0-2 (5' pt Guida, 45' st Favetta)

SAMBIASE-ATL. PALERMO 1-2 (45' pt Grillo, 8' st Leveque, 45' st Maurino)

La classifica

Savoia 50

Igea Virtus 50

Atl. Palermo 48

Reggina 47

Nissa 47

Gelbison 40

Milazzo 38

Gela (-1) 37

Sambiase 36

Vigor Lamezia 35

Enna 30

Ragusa 27

Vibonese 26

Sancataldese 24

Messina (-14) 23

Acireale (-1) 23

Castrum Favara 21

Paternò 17