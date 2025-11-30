Il campionato di Serie D (girone I) si avvicina al giro di boa poiché, con il quattordicesimo turno appena concluso, mancano solo tre giornate alla fine del girone di andata. Nel complesso opaco il bilancio generale delle quattro calabresi coinvolte: Sambiase, Vibonese, Reggina e Vigor Lamezia.

Il bilancio

Quinto risultato utile consecutivo per il Sambiase, con i giallorossi che però impattano in casa contro l’Enna. La squadra di Tony Lio, davanti ai propri tifosi, pireggia 1-1contro i siciliani: vantaggio locale con Costanzo al quarto d’ora. Alla mezz’ora della ripresa però Dadic ristabilisce il definitivo pari. Ospitava la seconda forza del campionato invece la Vibonese che cade contro l’Igea Virtus. I siciliani, che inanellano il settimo risultato utile consecutivo, passano al Luigi Razza per 0-1: vantaggio dopo soli due minuti a causa di una sfortunata autorete di Marano che i rossoblù non riusciranno più a recuperare. Al termine della gara la Vibonese ha annunciato il silenzio stampa.

Seconda vittoria consecutiva (una sola sconfitta nelle ultime quattro uscite) per la Reggina che batte anche il Gela e pian piano sta risalendo la china. La formazione amaranto gioisce davanti al proprio pubblico, imponendosi per 1-0 grazie al decisivo gol di Di Grazia, dopo dieci minuti, direttamente su calcio di punizione. Era un impegno difficile, quasi proibitivo, per la Vigor Lamezia che era di scena sul campo della capolista Savoia. Alla fine i biancoverdi devono arrendersi per 2-1: vantaggio locale con Munoz al diciannovesimo. Sul gong la formazione di Mancini trova il pari con Montebugnoli ma, proprio agli sgoccioli, Reis fa 2-1.

I risultati

REGGINA-GELA 1-0 (10' pt Di Grazia)

VIBONESE-IGEA V. 0-1 (2' pt aut. Marano)

SAMBIASE-ENNA 1-1 (14' pt Costanzo, 27' st Dadic)

SAVOIA-V. LAMEZIA 2-1 19 munoz, 47' st mntebugnoli, 50' st Reis)