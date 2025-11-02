Nella decima giornata la Vigor Lamezia torna a casa con un punto dalla conquistato contro il Castrum Favara la Vigor Lamezia. Gli amaranto cedono alla capolista Nuova Igea Virtus, mentre al “Razza” passa il Ragusa
Domenica opaca per le compagini calabresi impegnate nel campionato di Serie D (girone I). Si è chiuso anche il decimo turno e il bilancio per Reggina, Vibonese, Sambiase e Vigor Lamezia non è proprio prospero dal momento che vincono solo i giallorossi. Ecco come è andata.
Cadono Vibonese e Reggina
Pomeriggio non proprio positivo per le quattro calabresi nel decimo turno. Cade innanzitutto la reggina che, allo stadio Granillo, lascia la strada alla capolista Igea Virtus. Prova superlativa per i siciliani che rimangono saldamente in testa alla classifica grazie al decisivo acuto di Giorgio Cicirello. Amaranto che rimangono ancora nelle zone pericolose di graduatoria.
Pesante e inaspettato sgambetto per la Vibonese che, davanti ai propri tifosi, cade contro il Ragusa che trova la sua prima vittoria stagionale. Per gli ospiti decisiva la rete di Capone e primi tre punti in campionato. Seconda sconfitta consecutiva per i rossoblù che vedono allargarsi la forbice dai vertici.
Le due lametine
L'unico sorriso è quello del Sambiase che, nell'impegno interno contro la Sancataldese, passa per 2-0 e sale a quota sedici punti, in piena zona play off, in concomitanza con l'Athletic Palermo. Dopo l'equilibrio nella prima frazione, la gara si sblocca negli ultimi dieci minuti della ripresa: rompe gli equilibri Costanzo grazie all'assist del nuovo arrivato Cosmano (al suo esordio in giallorosso) mentre chiude i conti Perricci. Torna con un punto da Favara la Vigor Lamezia, con i biancoverdi che vanno sotto a causa della rete di Tripicchio al terzo della ripresa ma, a pochi minuti dal termine, Errico evita la sconfitta.