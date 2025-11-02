Domenica opaca per le compagini calabresi impegnate nel campionato di Serie D (girone I). Si è chiuso anche il decimo turno e il bilancio per Reggina, Vibonese, Sambiase e Vigor Lamezia non è proprio prospero dal momento che vincono solo i giallorossi. Ecco come è andata.

Cadono Vibonese e Reggina

Pomeriggio non proprio positivo per le quattro calabresi nel decimo turno. Cade innanzitutto la reggina che, allo stadio Granillo, lascia la strada alla capolista Igea Virtus. Prova superlativa per i siciliani che rimangono saldamente in testa alla classifica grazie al decisivo acuto di Giorgio Cicirello. Amaranto che rimangono ancora nelle zone pericolose di graduatoria.

Pesante e inaspettato sgambetto per la Vibonese che, davanti ai propri tifosi, cade contro il Ragusa che trova la sua prima vittoria stagionale. Per gli ospiti decisiva la rete di Capone e primi tre punti in campionato. Seconda sconfitta consecutiva per i rossoblù che vedono allargarsi la forbice dai vertici.

Le due lametine

L'unico sorriso è quello del Sambiase che, nell'impegno interno contro la Sancataldese, passa per 2-0 e sale a quota sedici punti, in piena zona play off, in concomitanza con l'Athletic Palermo. Dopo l'equilibrio nella prima frazione, la gara si sblocca negli ultimi dieci minuti della ripresa: rompe gli equilibri Costanzo grazie all'assist del nuovo arrivato Cosmano (al suo esordio in giallorosso) mentre chiude i conti Perricci. Torna con un punto da Favara la Vigor Lamezia, con i biancoverdi che vanno sotto a causa della rete di Tripicchio al terzo della ripresa ma, a pochi minuti dal termine, Errico evita la sconfitta.