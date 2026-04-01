Ultime cinque giornate di passione nel campionato di Serie D (girone I) che domani – 2 aprile – scende in campo per la trentesima giornata. Ultimi quindici punti per le quattro squadre calabresi coinvolte e con i rispettivi obiettivi ancora pienamente raggiungibili.

Il programma

Non scenderà in campo domani, bensì il 15 aprile la Reggina che ospiterà l'Enna. Un sogno primo posto che sembrava svanito dopo lo scivolone contro l'Acireale e poi tornato pienamente concreto nel blitz esterno in casa dell'Athletic Palermo. Ora però la formazione di mister Torrisi non può più sbagliare e deve sfruttare questo "posticipo" come un bonus.

Sornione e in silenzio, il Sambiase si prepara al rush finale cullando una dolce sensazione: il playoff. La compagine giallorossa ospiterà il fanalino di coda Paternò, già rassegnato al proprio destino, e nel frattempo flirta con le prime cinque posizioni che sembravano utopia solamente un mese fa. Sfida tra due squadre complessivamente tranquille quella tra Milazzo e Vigor Lamezia, con i padroni di casa ampiamente salvi, mentre ai vigorini manca giusto qualche punto. Fondamentale, infine, la gara interna della Vibonese che deve dare continuità alla vittoria del D'Ippolito di domenica, Al Luigi Razza arriverà una Sancataldese con l'acqua alla gola e un altro successo, per i rossoblù, vorrebbe dire fare un salto significativo verso la salvezza.