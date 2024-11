Silani ko tra le polemiche a Sorrento. Al tappeto anche la Gioiese. Gol beffa su rigore dubbio al 90’ per i viola contro l’Akragas. Buon punto per Hinterreggio, Montalto e Roccella

RENDE (CS) - Tre pareggi, due sconfitte, nessun successo, tante polemiche. Magro bottino nella seconda giornata di Serie D per le calabresi inserite nel girone I del massimo torneo dilettanti. Era andata molto meglio nel primo turno. Sorriso da un punto per Roccella, Montalto ed Hinterreggio. I ragazzi di Galati soffrono con l’Orlandina, rischiano l’imbarcata ma poi acciuffano il pari in extremis. 3-3 il risultato finale. Zero gol e pochissime emozioni invece tra Noto e Montalto e Battipagliese- Hinterreggio. Più frizzanti le sfide che hanno messo di fronte il Rende a Sorrento e la Gioese ad Agrigento sul campo dell’Akragas. Purtroppo per i supporter calabresi sono arrivate due sconfitte. Clamorosa quella subita dalla Gioiese piegata solo al 90’ dall’Akragas con un rigore molto dubbio. Più o meno la stessa cosa è successa a Sorrento. A versare lacrime amarissime è il Rende di mister Trocini, tradito dal gol lampo di Caraccio, da troppe palle gol sprecate e dal penalty concesso dall’arbitro al minuto 27 della ripresa. Massima punizione trasformata da Vitale. Nel mezzo il momentaneo pareggio silano firmato da Zangaro. Il Rende resta, così, ancorato ad un punto in classifica al pari della Gioiese. Quattro invece i punti messi in cassaforte da Hinterreggio, Montalto e la sorprendente Roccella. E’ già volata a sei, la capolista Akragas.