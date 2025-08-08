Da ormai una settimana (lo scorso 1 agosto) la Vigor Lamezia è partita alla volta della Sila per il ritiro e per la conseguente preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) che la compagine affronterà con l'etichetta di neopromossa. Il gruppo è infatti agli ordini del nuovo tecnico, Foglia Manzillo, per le prime sgambate e per iniziare a fare gruppo e conoscersi sempre di più.

Vigor Lamezia, arriva Bammacaro

L'inizio della preparazione, però, non trascura il mercato estivo dove proprio la Vigor Lamezia continua a essere forte e attiva. A tal proposito, infatti, c'è l'ennesimo colpo in entrata che va a rinvigorire ulteriormente la rosa 2025/26: ufficiale l'ingaggio di Vincenzo Bammacaro. Si tratta di un classe 2004, giunto a Lamezia negli scorsi giorni e che era già partito in ritiro per la Sila insieme ai suoi nuovi compagni. Il ventunenne cresce nel settore giovanile della Salernitana e nonostante la giovane età, vanta già esperienze importanti come Angri e Budoni. Bammacaro è una mezzala di grande forza fisica, un giocatore dinamico capace di combinare potenza e progressione, e ha tutte le capacità per contribuire alla causa biancoverde, proprio per questo la dirigenza ha deciso di puntare anche su di lui.