Il club consolida il percorso avviato negli ultimi anni con la conferma dell'allenatore: «Abbiamo costruito basi importanti e vogliamo continuare a crescere con umiltà, sacrificio e spirito di squadra»

Il Sambiase riparte dalla continuità. Dopo aver confermato nei giorni scorsi il direttore sportivo Nicola Samele e il direttore dell'area tecnica Gennaro Porpora, il club giallorosso ufficializza anche la permanenza di Tony Lio sulla panchina della prima squadra per la stagione 2026-2027, completando così il quadro tecnico da cui prenderà forma il terzo campionato consecutivo in Serie D.

La società ha deciso di rinnovare la fiducia al tecnico lametino dopo il positivo percorso dell'ultima stagione, premiandone il lavoro svolto, la professionalità e la capacità di dare identità, equilibrio e solidità al gruppo. Una scelta che conferma la volontà del club di proseguire lungo un progetto improntato alla crescita graduale e alla stabilità tecnica.

Nei giorni scorsi il Sambiase aveva già posto le basi della nuova annata confermando due figure centrali dell'area sportiva: il direttore sportivo Nicola Samele e il direttore dell'area tecnica Gennaro Porpora. La linea societaria resta quella annunciata dalla dirigenza: costruire una squadra sostenibile, valorizzando giovani di prospettiva e allestendo un organico competitivo capace di durare nel tempo.

Samele aveva indicato la filosofia che guiderà il mercato, parlando della volontà di puntare su «calciatori affamati», giovani di qualità e con forte senso di appartenenza, frutto di un attento lavoro di scouting condiviso con l'area tecnica. Porpora, dal canto suo, aveva ribadito l'importanza della programmazione, sottolineando l'obiettivo di costruire una rosa equilibrata, in grado di coniugare freschezza, qualità e spirito di sacrificio.

Soddisfatto della riconferma anche Tony Lio: «Sono felice e orgoglioso di proseguire questo percorso con il Sambiase. Ringrazio la società per la fiducia che ha voluto rinnovarmi: è uno stimolo a fare ancora meglio. Abbiamo costruito basi importanti e vogliamo continuare a crescere con umiltà, sacrificio e spirito di squadra. Sappiamo che ci aspetta una stagione impegnativa, ma lavoreremo ogni giorno per rendere orgogliosi i nostri tifosi e onorare questa maglia. Insieme possiamo continuare a toglierci grandi soddisfazioni», ha dichiarato il tecnico.