Alla fine arriva il primo squillo stagionale per il Sambiase e arriva in maniera prorompente e deciso. La compagine giallorossa, infatti, trova la sua prima vittoria in questo campionato di Serie D (girone I) in occasione del turno infrasettimanale che coincideva con la quarta giornata d'andata. Un secco 3-0 ai cugini della Vibonese che manifesta qualità, personalità e carattere ma soprattutto ampi margini di miglioramento. Partita sbloccata da un calcio di rigore realizzato da Sueva e, poco prima dell'intervallo, arriva anche il raddoppio di Kouamè. A inizio ripresa c'è anche il tris a firma di Calabrò.

Soddisfazione Lio

Inutile dire che sono di soddisfazione le parole di mister Tony Lio, nella conferenza stampa post-partita: «Innanzitutto ci tengo a dire che dedichiamo la vittoria al nostro direttore generale Franco Perri per la recente scomparsa della cara mamma, anche se sappiamo che non può essere una gioia dopo tale perdita. Quanto alla partita, invece, sapevamo che affrontavamo una squadra organizzata ma i ragazzi sono stati eccezionali e hanno disputato una gara di qualità e, allo stesso tempo, di sofferenza. Siamo andati in vantaggio nel primo tempo e poi nella ripresa siamo rimasti stretti per evitare le loro giocate».

Non solo vittoria schiacciante, ma anche ottime risposte da tutto l'organico: «Ho fatto cinque cambi - continua Lio - con molti ragazzi che erano alla loro prima partita ufficiale e hanno dimostrato di poter dare una mano alla causa. Questa però è solo una conferma, dal momento che già nel ritiro avevo visto una squadra sulla quale potevo ampiamente contare».

Derby in vista

Tre punti da archiviare subito, ma che danno uno slancio importante in vista dell'attesissimo derby di domenica contro la Vigor Lamezia: «Le vittorie aiutano a lavorare meglio, ma il derby è sempre una partita particolare e incontreremo una Vigor Lamezia che arriva da una sconfitta e ha il dente avvelenato».