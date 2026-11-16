Il big match della dodicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I) allo stadio "Oreste Granillo" regala spettacolo ed emozioni fino all'ultimo respiro. Nello scontro diretto tra le due co-capoliste, appaiate prima del fischio d'inizio a quota 26 punti, a spuntarla è la Reggina per 3-2, ma il Sambiase esce dall'arena amaranto a testa altissima, dopo aver messo a lungo alle corde la corazzata reggina e aver dimostrato di meritare pienamente le zone nobili della classifica.

Una sconfitta di misura che non scalfisce le certezze dei giallorossi, ma al contrario infonde ulteriore consapevolezza nei propri mezzi, come traspare con chiarezza dalle parole pronunciate in conferenza stampa da mister Tony Lio.

L'orgoglio per la prestazione e il pensiero ai tifosi

Nonostante l'amarezza per un risultato sfuggito sul filo di lana, il tecnico sambiasino esalta la personalità e la tenuta mentale della propria squadra in uno scenario così impegnativo: «La mia squadra è entrata in campo senza paura, cercando di giocarsi le proprie carte nell'arco di tutti i novanta minuti e tenendo bene il campo. Nonostante siamo andati sotto due volte, abbiamo recuperato entrambe le volte lo svantaggio dimostrando di essere una squadra forte e con ragazzi che non mollano mai. Dispiace perché volevamo dare una gioia ai tifosi che sono venuti qui in massa ma, a parte tutto, penso che tutto l'ambiente sambiasino debba essere orgoglioso della squadra che ha, fatta di grandi uomini che lasciano tutto in campo per questa causa».

All'orizzonte un altro esame d'alta quota: la Vibonese

Il ko di Reggio Calabria costa il sorpasso in classifica da parte della Vibonese, ora seconda a una sola lunghezza di vantaggio sui giallorossi. E proprio i rossoblù saranno il prossimo avversario del Sambiase, in un altro incrocio ad altissima tensione che Lio affronta con grande fiducia: «Incontreremo la Vibonese e sarà la partita giusta per dimostrare che vogliamo continuare a fare bene. Loro sono forti e costruiti per stare lassù ma, come abbiamo fatto a Reggio, sono convinto che faremo una grossa prestazione».

Archiviata la battaglia del "Granillo", il Sambiase riparte dunque dalle proprie certezze caratteriali, pronto a giocarsi subito l'occasione per riprendersi la seconda piazza nello scontro diretto.