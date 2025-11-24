Vola sempre più in alto il Sambiase che espugna il campo del Paternò e allunga a quattro la sua striscia di risultati utili consecutivi (una sola sconfitta nelle ultime dodici uscite). In occasione del tredicesimo turno del campionato di Serie D (girone I) i giallorossi si portano a casa tre punti pesantissimi, sbrogliandola solo nel finale con una bella punizione di Costanzo.

Le parole di Lio

Ecco le parole di mister Tony Lio nella conferenza stampa post partita: «Sono tre punti importantissimi, anche perché sapevamo che sarebbe stata una gara difficile e che loro si sarebbero messi lì a ribattere colpo su colpo. Dobbiamo però migliorare sull'ultimo passaggio, anche perché non riusciamo a chiudere quello vincente. Nel primo tempo abbiamo cercato di creare ma, come detto, non siamo riusciti a creare l'imbucata mentre nella ripresa è subentrata un po' di frenesia nel voler cercare il gol, e di conseguenza abbiamo sbagliato qualche palla di troppo anche se il loro portiere è stato determinante in almeno un paio di occasioni».

nel finale il gol di Costanzo, chiamato proprio da Lio a tirare il calcio di punizione: «Costanzo calcia bene, lo vedo in settimana, dunque gli ho detto di andare a tirare ed è stato bravo a tenere la palla bassa e centrare la porta. Il loro portiere ci era quasi arrivato ma il tiro era forte e non è riuscito a bloccarla. Abbiamo recuperato i due punti persi contro l'Acireale settimana scorsa».