Si rimescolano le carte in tavola per quel che riguarda il campionato di Serie D (girone I) che ha appena messo in archivio anche l'undicesima giornata e che ha visto anche scossoni ai vertici. Il focus, però, è sulle quattro calabresi impegnate in questo girone e riconosciute in Reggina, Vibonese, Sambiase e Vigor Lamezia. Complessivamente positivo, questa volta, il bilancio delle compagini dal momento che non arriva nessuna sconfitta.

Le partite

Tarda ad arrivare innanzitutto la prima vittoria sulla panchina amaranto per mister Torrisi, dal momento che la Reggina torna con un pari dalla trasferta in casa dell'Acireale. Partita subito in salita dal momento che, dopo dieci minuti, la formazione di casa è già in vantaggio grazie alla rete di Falou. Nella ripresa gli amaranto entrano in campo con un altro piglio e trovano il pareggio con Laaribi al settimo minuto, con lo stesso che spreca anche l’eventuale contro-sorpasso. Gli amaranto però adesso sono ufficialmente in zona play out.

Sale al terzo posto, a sole tre lunghezze dalla vetta, il Sambiase che torna dalla trasferta in casa del Gela con un autoritario 0-3. I giallorossi mettono subito in chiaro le cose ma per sbloccare il risultato ci vuole la ripresa con Haberkon che, dopo sei minuti, sigla il vantaggio. Nel finale arrivano le reti di Colombatti e ancora di Haberkon stavolta su rigore.

Vince anche l'altra lametina, ovvero la neopromossa Vigor Lamezia che torna ad assaporare i tre punti casalinghi dopo quasi due mesi (3-0 all'Enna lo scorso 20 settembre). La formazione di mister Mancini piega dunque il Ragusa con un perentorio 4-0 e si rilancia in classifica: il vantaggio è lampo dal momento che Mascari ci impiega solo tre minuti. Prima dell’intervallo c’è anche il tempo del raddoppio a firma di Marigosu mentre, nella ripresa, arrotondano Sanzone e Tandara.

Alquanto delicata, infine, la sfida della Vibonese in casa del Messina, con i rossoblù che non trovano la vittoria (che manca da tre turni) bensì il pari in extremis grazie al nuovo arrivano Lagzir.