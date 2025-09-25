Dopo 360 minuti il quadro dell’avvio di campionato è chiaro: conferma giallorossa, delusione amaranto, Vigor e Vibonese in cerca di continuità

Dopo 360 minuti di campionato, il bilancio delle squadre calabresi nel girone I di Serie D restituisce un quadro variegato, con sorprese, conferme e qualche delusione. La miglior piazzata è il Sambiase di Tony Lio, che grazie al successo netto nel derby con la Vibonese (3-0) si porta a quota 7 punti. Una vittoria pesante, arrivata con le firme di Sueva, Kouame e del giovane under Luca Calabrò, che certifica la crescita della squadra giallorossa, attesa ora da un altro derby infuocato domenica contro la Vigor Lamezia in programma domenica.

Proprio la Vigor sta vivendo un avvio altalenante: due vittorie e due sconfitte, l’ultima rimediata pesantemente sul campo del Gela capolista. La squadra di Foglia Manzillo, ferma a quota 6, alterna buone prestazioni a cali inattesi e dovrà trovare maggiore continuità per restare agganciata al gruppo di testa.

La Vibonese è a 5 punti e paga forse troppe disattenzioni nelle prime quattro giornate. La sconfitta di ieri nel derby di Lamezia è stata un campanello d’allarme per la squadra di Esposito, che pure ha mostrato sprazzi di buon calcio. Servirà più concretezza per risalire la china.

La vera nota stonata è la Reggina. Gli amaranto, tra i candidati al salto di categoria, si ritrovano clamorosamente con soli 4 punti e due sconfitte già incassate. La caduta interna di ieri contro la Gelbison (2-3), maturata dopo una rimonta illusoria e con il peso di un rigore fallito da Edera, ha scatenato la contestazione della Curva amaranto, preoccupata per un avvio ben lontano dalle aspettative. La squadra di Trocini ha il dovere di invertire la rotta già dalla prossima sfida in trasferta contro il Savoia.