Il Sambiase torna a far punti dopo tre sconfitte consecutive e lo fa in occasione del ventiquattresimo turno del campionato di Serie D (girone I). I giallorossi, infatti, impongono il pari alla co-capolista Igea Virtus e muovono la classifica, facendo un altro piccolo passo avanti verso la salvezza.

Le parole di Samele

Al termine della sfida, nella conferenza stampa post partita si è espresso il direttore sportivo Nicola Samele: «Abbiamo fatto una grandissima prestazione, forse una delle migliori dell'anno e peraltro contro una squadra fortissima e che, al termine dei novanta minuti, ha chiuso con in campo i vari Provazza, Mascari, Longo, Samake e Cicirello. Grande prova, purtroppo ci è mancato solamente il gol ma spero che i ragazzi restino tranquilli perché dobbiamo ripartire proprio da queste ultime due grandi prestazioni, ricordando anche quella di Torre Annunziata. Contro il Savoia offerta una prova di spessore senza però portare punti a casa, mentre stavolta abbiamo strappato un punto che sicuramente fa morale. Settimana scorsa da Torre Annunziata siamo usciti tra gli applausi, ma alla fine contano i punti».

Obiettivo salvezza

Prosegue il percorso dei giallorossi che rimane chiaro: «Guardiamo chi ci sta dietro - continua il ds Samele - e in questo turno abbiamo notato che le squadre di bassa classifica hanno fatto pochi punti e a noi va bene così. L'obiettivo si sta avvicinando, perché vorrei ricordare a qualcuno che il nostro traguardo deve essere la salvezza. Teniamo i piedi per terra e onoriamo il campionato».