Un thriller da seguire fino alla fine quello del campionato di Serie D (girone I) che, a dieci giornate dal termine, tiene tutti sulle spine sia ai vertici con le prime cinque squadre racchiuse in soli tre punti, che in zona play out con sei squadre (tolta l'ultima in classifica) racchiuse in sei lunghezze. Una stagione mozzafiato raccontata, passo dopo passo, da Paolo Giura e Stefania Scarfò a Zona D, format di LaC TV in onda ogni martedì.

Ospiti da vertice

Una puntata di vertice si potrebbe dire, guardando gli ospiti di due squadre che ambiscono alla vittoria del campionato: Salvatore Romano, direttore generale della co-capolista Savoia, e Antonino Pellicanò attaccante della Reggina.

Ecco innanzitutto le parole del dg Romano: «Questo campionato, soprattutto nei piani alti, è molto equilibrato e noi stiamo facendo il nostro per centrare l'obiettivo. cercheremo di vincerle tutte da qui alla fine, o quantomeno di provarci, perché abbiamo tutte le carte in regola per farlo». Nel frattempo un altro successo è arrivato ed è maturato allo stadio Luigi Razza di Vibo, domenica scorsa: «Giocare contro la Vibonese non è mai facile - ammette - inoltre affrontavamo una squadra che sta vivendo un momento di difficoltà ma ciò non toglie che il campo rimane ostico e la società di grande blasone. Inoltre, a parte questo, devo dire che ho visto una squadra viva e mi auguro possa riuscire a salvarsi. Noi siamo stati bravi a concedere poco e ad approfittare di alcuni svarioni difensivi commessi da loro. Dal canto nostro, cerchiamo sempre di essere attenti dal punto di vista difensivo e domenica è andata bene. Detto ciò, penso che la Vibonese abbia tutte le qualità per potersi salvare».

La Reggina ritrova Pellicanò

Antagonista del Savoia, come detto, è la Reggina che sta rincorrendo la vetta. La compagine amaranto ha infatti battuto 2-0 la Sancataldese e, in campo, c'era anche il giovane Pellicanò: «Sicuramente è stata una vittoria importante e, soprattutto, tre punti fondamentali che ci consentono di rimanere attaccati ai vertici. Fino all'ultimo cercheremo di arrivare davanti a tutti».

E ancora: «Siamo un gruppo completo in ogni reparto e per questo competitivo. Il mister vede, di settimana in settimana, chi sta meglio e chi sta peggio in modo da poter fare le proprie scelte per la domenica e trarre il massimo da tutti. Mi ha fatto molto piacere scendere in campo nel match contro la Sancataldese, soprattutto per la fiducia, perché dopo la sconfitta contro la Vigor Lamezia non era facile ritrovare noi stessi ma ci siamo riusciti alla grande».