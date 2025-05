La Reggina ha vinto il ricorso contro la decisione di giocare a porte chiuse la finale play off contro la Scafatese. Il club aveva definito tale provvedimento “penalizzante” per squadra e tifoseria. Il match si disputerà regolarmente con il pubblico sugli spalti.



La Reggina potrà dunque contare sul calore del proprio pubblico nella sfida decisiva per la promozione in Serie C. Il club amaranto ha comunicato di aver vinto il ricorso presentato contro la decisione di disputare a porte chiuse la finale playoff contro la Scafatese.



La trattazione del reclamo si è tenuta in data odierna alle ore 14.30 e il pronunciamento favorevole ha restituito alla città di Reggio Calabria la possibilità di vivere in presenza una delle partite più importanti dell’anno.