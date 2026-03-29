Campionato di Serie D (girone I) in campo anche per la domenica delle Palme, giornata che ha visto chiudersi anche il ventinovesimo turno. Sempre meno giornate al termine della stagione e, di conseguenza, sempre meno punti a disposizione per poter raggiungere i propri Obiettivi. Ecco il resoconto delle quattro squadre calabresi coinvolte.

Le partite

Per le calabresi quello appena concluso è stato uno snodo fondamentale e che potrebbe riscrivere il loro rush finale. Gli occhi, innanzitutto, erano puntati sul big match di vertice tra Athletic Palermo e Reggina. La formazione amaranto, dopo l'inaspettata caduta di settimana scorsa, torna clamorosamente in lizza per il primo posto facendo il colpo grosso in Sicilia. Dopo il successo nel recupero contro l'Igea Virtus, la formazione di Torrisi sbanca anche la casa dei rosanero e si porta a meno due dalla vetta: termina 0-1 grazie alla decisiva rete di Ferraro e la squadra di mister Torrisi è a meno tre dalla vetta.

Dalla posta in palio delicata anche il derby tra Vigor Lamezia e Vibonese e con i rossoblù che potrebbero aver trovato la chiave per ripartire. La formazione di mister Fanello ritrova infatti il successo dopo otto turni e, soprattutto, torna a segnare dopo sei giornate di astinenza. Un successo che potrebbe essere il punto di partenza verso la salvezza: al D'Ippolito finisce 0-2, prima i vigorini sbagliano un calcio di rigore con Cosendrey e poi, nella ripresa, i rossoblù la sbloccano proprio dagli undici metri con Carnevale, e poi raddoppiano con capitan Di Gilio. Il Sambiase, invece, era impegnato sul campo dell'Acireale e torna con il bottino pieno grazie alle reti, tutte nel primo tempo, di Haberkon e Kouame.

I risultati

ATL. PALERMO-REGGINA 0-1 (Ferraro)

VIGOR LAMEZIA-VIBONESE 0-2 (5' st Carnevale, 18' st Di Gilio

ACIREALE-SAMBIASE 0-2 (35' pt Haberkon, 44' pt Kouame

La classifica

Nissa 56

Savoia 54

Atl. Palermo 54

Reggina 53

Igea Virtus (-5) 49

Gelbison 45

Sambiase 45

Milazzo 42

Gela (-1) 41

Vigor Lamezia 36

Enna 31

Vibonese 31

Ragusa 29

Acireale (-1) 29

Castrum Favara 27

Messina (-14) 24

Sancataldese 24

Paternò 18