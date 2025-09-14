Dopo l'amaro debutto in campionato sul campo del Favara, la Reggina di Trocini si riscatta in casa contro la Nissa. Con una prova incoraggiante gli amaranto non solo hanno portato a casa i tre punti, ma hanno anche dato un segnale chiaro al campionato e alle avversarie, dimostrando di aver superato le ferite della prima sconfitta. I padroni di casa provano subito ad imporre il loro ritmo, premiato dopo 10 minuti da un autogol di Megna, che nel tentativo di allontanare la conclusione di Ferraro dopo un’iniziativa personale di Ragusa, spedisce il pallone nella propria porta.

Gli amaranto crescono di minuto in minuto e sfiorano il raddoppio con Correnti, il cui colpo di testa su cross di Ferraro termina alto di poco sulla traversa. Gli ospiti tuttavia non si disuniscono e vanno vicinissimi al pareggio con De Felice, che solo davanti alla porta di Lagonigro spedisce la sfera sul fondo sfiorando il palo. Qualche minuto dopo altra ghiotta occasione per i siciliani con Diaz che prova a sorprendere l’estremo difensore sul primo palo, ma la sua conclusione è di poco fuori misura. Prima della fine del primo tempo è invece capitan Barillà a divorarsi il raddoppio, con una conclusione di prima intenzione che costringe Creuso alla deviazione in corner. Sugli sviluppi dell’angolo proteste dei locali per un colpo di testa di Ferraro respinto secondo i padroni di casa al di là della linea di porta. Sul capovolgimento di fronte è Kragl a sciupare l’assist decisivo per Diaz in situazione di superiorità numerica.

In apertura di ripresa è ancora Ferraro ad andare vicino al 2-0 sfiorando il palo di Creuso. La Nissa dal canto suo manovra bene ma, a differenza della prima frazione di gara, trova difficoltà nei 16 metri finali. Col passare dei minuti il ritmo cala e la Reggina, vicina ancora al gol con un tiro cross di Ragusa, gestisce bene il vantaggio senza rischiare nulla dietro. Tra sette giorni per gli amaranto derby in casa della Vibonese.

Il tabellino

REGGINA-NISSA 1-0

Marcatori: 10’pt aut. Megna

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Palumbo, Blondett, D. Girasole, Gatto; Correnti, Laaribi, Barillà; Ragusa, Ferraro, Di Grazia. All. Trocini

A disposizione: Boschi, Adejo, Salandria, Mungo, Lanzillotta, Montalto, Grillo, Porcino, Chirico

NISSA (4-2-3-1): Creuso; Rapisarda, Bruno, Silvestri, Megna; Palermo, Cittadino; De Felice, Ciprio, Kragl; Diaz. All. Di Napoli

A disposizione: Castelnuovo, Croce, Napolitano, Rotulo, Dampha, Tumminelli, Crisci, Agnello, Marino

Arbitro: Gabriele Sciolti (Lecce). Assistenti: Francesco Minerva (Lecce), Gabriele Lovecchio (Brindisi)