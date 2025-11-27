Una Reggina ancora claudicante ma, almeno nelle ultime uscite, ha dato segnali di lenta ma costante ripresa. La compagine amaranto rimane in forte ritardo rispetto alle ambizioni pre stagionali, ma la vittoria di Enna potrebbe aver dato il via al vero cammino amaranto. Di questo se ne è parlato a Zona D (guarda l’ultima puntata), format di LaC TV e condotto da Paolo Giura e Stefania Scarfò.

Parla Porcino

Ospite della puntata il centrocampista amaranto Antonio Porcino che non perde la speranza: «Stiamo notando che ogni settimana cambia la capolista, ma noi dobbiamo pensare al nostro percorso e ritrovare sia fiducia nei nostri mezzi che continuità di risultati per poter ambire alle prime posizioni. Sicuramente la vittoria di Enna ci ha dato fiducia e ci ha aiutato a lavorare con più serenità in settimana, pur consapevoli che siamo ancora lontani dal nostro obiettivo, di conseguenza c'è da sudare e soprattutto essere costantemente arrabbiati per l'attuale posizione, perché questa squadra oltre a essere formata da grandi calciatori è formata da grandi uomini».

L'inizio del percorso

Eppure la formazione di casa Granillo in qualcosa è cambiata: «Diciamo che nella prima parte di stagione - continua Porcino - la fortuna non è stata dalla nostra parte, ma adesso abbiamo cambiato modo di giocare e anche mister e non resta che riprendere il percorso lasciato. Anche l'anno scorso, dopo la batosta contro il Siracusa, il gruppo si era ricompattato e ha fatto il percorso che tutti ricordiamo, proprio per questo sono fiducioso».

E ancora: «quando si va in campo non scende il curriculum ma conta quello che dimostri. Noi abbiamo dimostrato di saper fare anche la guerra e non giocare solamente di fioretto, calandoci nella categoria, e domenica lo abbiamo dimostrato. Dal successo contro l'Enna deve iniziare il nostro effettivo campionato».