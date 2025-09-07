L'attesa è finalmente finita e, dopo gli assaggi di Coppa Italia, prende ufficialmente il via il campionato di Serie D (girone I) 2025/26 tra gerarchie da scalare e riscatti su cui lavorare. Oggi pomeriggio dunque la prima giornata e con quattro calabresi ai nastri di partenza: Reggina, Vibonese, Sambiase e Vigor Lamezia. In agrodolce innanzitutto il bilancio d'esordio delle quattro compagini, che bagnano il loro esordio ognuna in modo diverso.

Reggina, stop all'esordio

Dopo il mercato svolto, per le ambizioni e per il blasone che si porta sulle spalle la Reggina è per molti data tra le candidate alla vittoria. Importante dunque era partire bene in campionato e in questo la compagine amaranto ha tradito le aspettative. La squadra di mister Trocini stecca infatti, abbastanza inaspettatamente, alla prima di campionato sul campo del Castrum Favara. Partita subito in salito per i calabresi con il vantaggio di Varela, in seguito il pareggio di Girasole aveva riportato consapevolezza ma poi, ancora Varela, spegne il sogno della rimonta. Passo faso al debutto dunque.

Sgargiante sorriso invece per la nuova Vibonese targata Cammarata che parte col piede giusto nell'esordio, peraltro casalingo, contro il Paternò. I rossoblù festeggiano grazie alle reti di Balla e Musy, ma sprecano davvero tanto e con il punteggio che avrebbe potuto essere più largo.

Lametine, sorrisi a metà

Stati d'animo differenti invece per le due lametine: Sambiase e Vigor Lamezia. I giallorossi innanzitutto, reduci dal posto play off conquistato lo scorso anno, erano di scena in casa della Gelbison e con quest'ultima che ha fatto valere il fattore casa imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Liurni e Piccioni.

Diverso invece l'esordio per la Vigor Lamezia che piega di misura l'Acireale grazie al gol di Tandara. Positivo dunque il debutto nella nuova categoria per i biancoverdi, in uno stadio D'Ippolito altamente gremito.