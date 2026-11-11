Il centrocampista valuta l'ottavo risultato utile consecutivo e proietta la squadra verso il match col Modica: «Pensiamo solo ai tre punti, i conti sulla vetta si faranno alla fine»

Una Vibonese che fa della continuità la propria normalità. La compagine guidata da mister Sasà Marra prosegue il suo cammino ad alta quota nel girone I di Serie D: dopo undici giornate, i rossoblù occupano la terza posizione a 24 punti, a due sole lunghezze dal duo di testa composto da Reggina e Sambiase. Un trend impreziosito dal recente successo esterno sul campo del Castrum Favara, che ha allungato la striscia a otto risultati utili consecutivi.

Dello straordinario momento di forma della squadra si è parlato a "Pianeta Rossoblù", il format di LaC TV in onda su LaC On Air (canale 17 del digitale terrestre) e condotto da Vincenzo Primerano. Ospite in studio il centrocampista spagnolo Felix Ledesma, che ha analizzato presente e prospettive del club all'ombra dello stadio "Luigi Razza".

Il blitz di Favara e la forza del gruppo

La puntata si è aperta con il riassunto dell'ultima vittoria conquistata in terra siciliana, un banco di prova superato con maturità tattica e carattere: «Eravamo consapevoli che quello del Castrum Favara non è un campo facile e fare punti lì è alquanto complicato. Siamo andati lì con un'idea giusta e precisa, consapevoli della partita che dovevamo fare: portare a casa la vittoria era la cosa più importante.»

Obiettivo vertice: «Abbiamo le carte in regola»

Con una classifica così corta e prestazioni costanti, l'ex calciatore del Savoia non nasconde le ambizioni del gruppo, pur mantenendo i piedi ben saldi a terra: «Noi dobbiamo pensare partita dopo partita fino all'ultimo. Siamo comunque consapevoli di essere una squadra forte e con un organico composto da giocatori importanti, allenati da un mister capace. Dobbiamo continuare a lavorare e a crederci, perché è inutile nasconderci dal momento che abbiamo tutte le carte in regola per stare lì sopra».

Verso la sfida col Modica e lo scontro diretto in vetta

La prossima domenica potrebbe rivelarsi un turno chiave per la dinamica del campionato. Se da un lato la Vibonese riceverà in casa il Modica, dall'altro al "Granillo" andrà in scena lo scontro diretto tra Reggina e Sambiase, incrocio che potrebbe spalancare ai rossoblù le porte del secondo posto o persino di un aggancio in vetta.

Ledesma, forte della sua esperienza passata, predica tuttavia massima concentrazione sul proprio impegno: «I conti si fanno alla fine perché adesso la classifica non dice nulla, basti pensare che lo scorso anno con il Savoia abbiamo vinto il campionato solo all'ultima giornata. Dobbiamo pensare solo a conquistare i tre punti contro il Modica, poi quello che accade al Granillo non ci tocca».