Un "Luigi Razza" gremito e carico d'entusiasmo ha fatto da cornice al primo impegno casalingo della Vibonese da capolista del girone I di Serie D. Novanta minuti intensi e tirati hanno confermato i rossoblù in vetta alla classifica grazie a un 1-0 sul Licata maturato nella ripresa, nel giorno della quattordicesima giornata. Una vittoria che consente di allungare sulla Reggina, che non va oltre lo 0-0 contro il Siracusa, portandosi a + 3.

Primo tempo: partenza sprint, ma il Licata punge in contropiede

La squadra di mister Marra imprime subito un ritmo alto alla gara, schiacciando gli ospiti nella propria metà campo. Al 3' arriva il primo squillo con una conclusione dal limite che sorvola la traversa, preludio a una serie di tentativi in rapida successione firmati da Cosendey, Ledesma e Leonori.

Il Licata prova a reggere l'urto e al 18' costruisce la palla gol più nitida della propria frazione: incursione sulla destra e cross basso nell'area piccola a porta sguarnita, ma nessun compagno arriva puntuale alla deviazione. I gialloblù faticano a trovare varchi e ci riprovano al 21' da lontano con Cappello, senza inquadrare lo specchio difeso da De Simone.

Sull'azione successiva la Vibonese riparte in velocità portando quattro o cinque uomini sulla trequarti, con Leonori faro degli inserimenti e costante grattacapo per la retroguardia siciliana. Il Licata replica al 26' con un rasoterra insidioso di Corallo diretto sul secondo palo e deviato in corner, mentre al 40' è ancora Leonori a orchestrare e calciare da dentro l'area trovando l'ennesima deviazione in angolo.

Secondo tempo: la mossa Spanò spacca l'equilibrio

Nella ripresa i rossoblù mantengono il pallino del gioco e al 3' sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di D'Agata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Col passare dei minuti il Licata trova qualche spazio in più per ripartire e al 18' pt impegna la difesa con una conclusione di Corallo deviata in angolo.

Per sbloccare la gara, mister Marra gioca la carta del triplo cambio offensivo mandando in campo Semenzin, Rioko e Castro. La Vibonese alza ulteriormente il baricentro e alla mezz'ora va vicinissima al gol su corner con un colpo di testa a botta sicura di Bertolo, respinto d'istinto da Scardigno.

Il gol è nell'aria e si materializza tre minuti più tardi: cross dalla sinistra, prima respinta della difesa e irruzione di Spanò nel cuore dell'area, bravo ad avventarsi sul pallone e a scaraventarlo in rete di forza. Nel finale i rossoblù gestiscono senza affanni fino al triplice fischio, conservando così la leadership del girone.

Il tabellino

VIBONESE: De Simone; Bertolo, D'Onofrio, D'Agata (12' st Semenzin); Cess, Cerutti, Ledesma (28' st Spanò), Leonori; Mirashi (12' st Rioko); Cosendey (22' st Castro), Marsico (38' st Piriz). A disp.: Sabella, Amarù, Varone, Barile. All. Marra

LICATA: Scardigno; Cappello (35' st Chiricò), Filì, Marchese, Pedicone (31' st Brugnone); Sidibe, Anzelmo, Greco; Corallo, Minacori, Imbrogiano. A disp.: Valenti, Georgiev, Papaserio, Viglianisi, Corradini, Merola, Chiricò, Coriolano. All. Russo

ARBITRO: Marco Mammoli di Perugia (assistenti Ettore Caravella di Perugia e Giovanni Fiordi di Gubbio)

MARCATORI: 33' st Spanò

NOTE: Ammoniti: Cerutti (V), Cappello (L). Angoli: 7-6. Rec. 2' pt-5' st