Si apre un nuovo capitolo calcistico per la Vibonese che, oltre a inaugurare la nuova stagione sportiva 2025/26, coinciderà anche con il primo anno post-Caffo. Tante dunque le novità in casa rossoblù, rinnovata sia sotto l'aspetto societario che di organico. Nella serata di sabato, nello spazio di Piazza Municipio a Vibo Valentia, si è tenuta infatti la presentazione della Vibonese Calcio, alla presenza di un nutrito gruppo di tifosi (gli irriducibili) e di appassionati.

Le parole di Soriano e Romeo

Un evento voluto innanzitutto dall'amministrazione comunale che, per il secondo anno, si è spesa affinché la compagine rossoblù venisse presentata al pubblico. A tal proposito, ad aprire la serata sono stati l'assessore allo sport, Stefano Soriano, e il sindaco Enzo Romeo.

Ecco innanzitutto le parole dell'assessore Soriano: «Ci apprestiamo a vivere una nuova stagione sportiva e con la Vibonese presieduta da una nuova compagine societaria, o comunque parzialmente nuova dal momento che il patron Caffo è rimasto all'interno del club come socio di minoranza. Anche quest'anno, come quello scorso, come amministrazione abbiamo voluto presentare pubblicamente la squadra per riavvicinare innanzitutto i tifosi a questa maglia, perché quest'anno devono riempire il Luigi Razza e supportare la squadra». E ancora: «Quello che chiedo ai tifosi è una sempre massiccia partecipazione alle partite, perché la Vibonese va sostenuta anche quando va male. Con il sostegno arriveranno anche i risultati».

breve ma conciso invece il sindaco Enzo Romeo: «L'amministrazione è con la Vibonese, l'intera città è con la Vibonese. Sono certo che sarà una stagione entusiasmante e per questo dovremo sostenerla».

Le parole di presidente e ds

La parola è passata poi ai vertici societari, in questo caso riconosciuti nel presidente Fernando Cammarata: «Ringraziamo innanzitutto l'amministrazione comunale per aver concesso la presentazione ai ragazzi, perché questa serata è dedicata a loro. Noi ce la stiamo mettendo tutta».

Poi l'appello: «Abbiamo bisogno di tutti i tifosi e il mio augurio è che vengano allo stadio, perché sono loro il nostro dodicesimo uomo in campo ed è grazie a loro che si vincono alcune partite, anche nei minuti finali». Capitolo campionato: «Previsioni non se ne possono fare, anche perché quel che conta è il rettangolo di gioco e solo il campo ci darà le risposte. Noi, come tutta la tifoseria, dobbiamo solamente sostenere i ragazzi».

C'è poi l'intervento del direttore sportivo Angelo Costa: «Abbiamo sicuramente costruito una squadra secondo quelle che erano le aspettative, ovvero fatta di giovani e con il giusto mix di giocatori di esperienza. Nel complesso siamo una rosa giovane e saranno loro che scenderanno in campo».

Infine, spazio anche al settore giovanile con l'intervento di Carmelo Tripaldi: «Alla presenza del sindaco Romeo, chiedo di lavorare sulle strutture, perché il lavoro del settore giovanile è fondamentale e serve non solo a creare i futuri calciatori della vibonese, ma di formare cittadini modello per questa città. Noi siamo di supporto alla prima squadra e speriamo di riuscire nel nostro intento».