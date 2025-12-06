Fase di stagione delicata per la Vigor Lamezia che, dopo quattordici giornate del campionato di Serie D (girone I) è in piena zona play out a quota quattordici punti, reduce da una sola vittoria nelle ultime sei uscite stagionali e, soprattutto, da tre sconfitte di fila. E domani pomeriggio c'è un impegno delicatissimo per il prosieguo salvezza dal momento che i biancoverdi faranno visita a un Messina che è ultimo solo sulla carta.

Parla Mancini

In vista del match si è espresso il tecnico Renato Mancini: «La partita l'abbiamo preparata con il solito modo, lavorando prima sui nostri concetti e poi in riferimento ai dettami tattici dell'avversario. D'ora in poi tutte le partite saranno importanti e noi abbiamo indubbiamente bisogno di fare punti, soprattutto dopo il pari buttato via domenica scorsa, in casa del Savoia. In ogni caso abbiamo metabolizzato la caduta e siamo pronti ad affrontare una gara delicata come quella di Messina che, senza la penalizzazione, sarebbe in zona play off».

Ancora vivo però il rammarico del risultato interra campana: «Ci resta la prestazione offerta, anche se è una scialba consolazione. In ogni caso abbiamo disputato settanta minuti eccellenti in casa della capolista, c'è anche da dire che ci è stato annullato l'ennesimo gol regolare in stagione ed è arrivata l'ora di farci sentire».

Infortuni e mercato

Certamente, le circostanze non aiutano la compagine vigorina che, dall'inizio della stagione, deve lottare con un'infermeria costantemente piena: «Infortuni e squalifiche ci stanno falcidiando - continua il tecnico - e ci costringono ad arrivare a questa sfida risicati, ma consapevoli di poter fare bene. Il Messina è la seconda miglior difesa del torneo ed è anche vero che in fase offensiva fatichiamo un po' ma, come detto, dobbiamo anche combattere con i torti arbitrali».

Capitolo mercato: «Qualche giorno fa è arrivato Cosimo Pagano, ma non potrà essere della partita perché la sfortuna si accanisce e infatti il calciatore deve scontare una squalifica, senza dimenticare anche quella di Sanzone. Quanto al mercato io ho avanzato delle richieste alla società, con quest'ultima che sta cercando di accontentarmi non limitandosi solo alla prima trattativa. Se arrivasse qualcuno ne sarei grato, anche per dare nuova linfa alla squadra».