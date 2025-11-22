Torna allo stadio D'Ippolito la Vigor Lamezia, ma soprattutto vogliosa di tornare alla vittoria dopo la caduta in casa della Vibonese. La compagine biancoverde deve tenere a debita distanza la griglia play out e, per farlo, non deve più perdere terreno a maggior ragione quando si gioca davanti al proprio pubblico. In occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie D (girone I) la squadra di mister Renato Mancini ospiterà il Milazzo appena sotto la soglia play off.

Parla Mancini

In vista della gara ecco le parole dello stesso Mancini, nella conferenza stampa pre partita: «Il diktat della settimana è questo: rialzarsi subito e tornare alla vittoria. Dopo la caduta di Vibo abbiamo bisogno di tornare a fare punti e fare una prestazione importante, contro un avversario che sta facendo bene e ha diciotto punti in classifica nonostante sia una neopromossa proprio come noi. Inoltre attuano un 3-5-2 molto dinamico e con elementi di spessore, venderanno cara la pelle. Dovremo dare il massimo nonostante le condizioni climatiche avverse, ma questa partita è da vincere».

Tanti gli episodi che hanno condizionato la rosa vigorina, come i diversi infortuni: «Conviviamo da un po' di tempo con queste defezioni - continua Mancini - basti pensare a Mascari, inoltre si è aggiunta anche la squalifica di Errico. A prescindere da questo dovremo dimostrare che anche con le assenze possiamo fare bene».

Le gestione infortuni

Rimanendo sulla questione acciaccati, ecco le parole del preparatore atletico Saverio Rigitano: «Mascari ha una distorsione alla caviglia così come anche Colella, mentre D'Anna ha una fascite plantare che sta gestendo e di conseguenza quando si presentano tali problematiche c'è poco da fare, poiché sono situazioni imprevedibili che ci saranno per tutta la stagione».