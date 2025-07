Continua a muoversi la Vigor Lamezia in questa sessione di campagna estiva, in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) che vedrà la compagine biancoverde con l'etichetta di neopromossa. Una volta deciso il percorso da intraprendere nel corso di questa estate, dunque, il prossimo passo era appunto renderlo concreto con annessi acquisti per completare la rosa da mettere in mano al nuovo tecnico Foglia Manzillo.

Vigor, colpo in difesa

E a tal proposito arriva il colpo da novanta per la retroguardia biancoverde, dal momento che il direttore sportivo Caterino ha chiuso per l'arrivo di Mattia Sanzone. Si tratta innanzitutto di un difensore centrale classe 1997 che vanta oltre 300 presenze tra Lega Pro e Serie D, dunque non proprio l'ultimo arrivato.

Il ventottenne è un difensore di struttura, destro di piede, ma che ha una grande lettura di gioco oltre a un'elevata dose di personalità e grinta che lo rendono leader del reparto arretrato, pronto a guidare la difesa vigorina con carisma. Un gran colpo di esperienza dunque ma che si accompagna alla qualità e al carattere dal momento che lo stesso Sanzone è destinato a essere punto fermo della linea difensiva di Foglia Manzillo. Una rosa che sta prendendo sempre più forma ma che ancora non è completa. l'obiettivo è quello di completarla prima del primo raduno e della preparazione estiva, in modo da dare la possibilità al nuovo tecnico di lavorare con un gruppo già formato e con le idee più chiare, inculcando così già una prima filosofia di gioco.