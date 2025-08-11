La Vigor Lamezia è in pieno svolgimento della preparazione sulle alture della Sila. Il gruppo biancoverde è infatti gli ordini del nuovo tecnico Foglia Manzillo per iniziare a carpire i primi dettami tattici. Qualche spunto in più lo si è visto anche nella giornata di ieri, in occasione del test contro il Cosenza e finito 3-0 in favore dei rossoblù. A parte questo però il mercato continua a regalare colpi, per completare così l'organico in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) che il club vigorino affronterà da neopromosso.

Vigor Lamezia, arriva Tandara

E l'ultimo arrivo è un tassello di grande spessore dal momento che porta il nome di Madalin Virgil Tandara. L'attaccante romeno, classe 1998, è infatti abbastanza conosciuto soprattutto nel territorio calabrese dal momento che ha vesti la maglia della Vibonese, con ottimi risultati.

Dopo un avvio di carriera con la Salernitana Under 17 e Under 19, ha poi vestito le maglie di Vultur Rionero, Taranto, Gelbison, Agropoli, Santa Maria Cilento (con cui ha segnato 15 gol ed è stato il vice-cannoniere del girone I di Serie D nella stagione 2022-2023) e appunto della Vibonese. Adesso il ventottenne è pronto alla nuova sfida biancoverde, e già scalpita nel mettere la palla in fondo alla rete.