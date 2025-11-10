Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Vigor Lamezia ritrova il successo allo stadio D'Ippolito, davanti ai propri tifosi, dopo circa due mesi dall'ultima volta (3-0 contro l'Enna). I biancoverdi schiantano il Ragusa per 4-0 e fanno uno slancio importante in classifica, dal momento che vanno a sole due lunghezze dalla griglia play off. Le reti portano le firme di Mascari, Marigosu, Sanzone e Tandara.

Parla Mancini

Ecco le parole del tecnico Renato Mancini nella conferenza stampa post partita: «Diciamo che gli episodi ci hanno premiato, soprattutto su alcune situazioni che avevamo provato durante la settimana e che mai come questa volta ci hanno premiato. Detto questo c'è ancora molto da lavorare ma è encomiabile la dedizione e la voglia dei ragazzi e di questo ne sono contento».

Sulla gara: «Non era facile affrontare il Ragusa dal momento che è una squadra giovane e sbarazzina ma molto organizzata e che corre per tutti i novanta minuti. Nonostante questo siamo riusciti a fargli male nel momento giusto e chiudere così la partita. Quanto a Catalano, non lo scopriamo di certo oggi dal momento che in questa categoria ha sempre fatto tanti gol e assist . Questo è sicuramente di buon auspicio ma si deve ancora integrare con il gruppo e con i meccanismi». Per la compagine vigorina adesso c'è il derby contro la Vibonese.