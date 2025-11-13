Un successo casalingo che mancava da circa due mesi e ampiamente ritrovato per la Vigor Lamezia che, nell'undicesimo turno del campionato di Serie D (girone I) rifila un secco poker al Ragusa, rilanciandosi così in classifica. Tra i protagonisti del match c'è stato anche Federico Marigosu, avendo trovato anche la via della rete.

Infortunio alle spalle

Proprio il trequartista ventiquattrenne si è espresso, ai microfoni di LaC News24: «Abbiamo cambiato un po' di moduli nell'ultimo periodo e stiamo cercando di capire quale è il nostro equilibrio, fermo restando che non è facile trovarlo subito dal momento che siamo un gruppo totalmente nuovo. Domenica, contro il Ragusa, ci siamo trovati bene con il 4-3-3 come testimonia il risultato e, al tempo stesso, il lavoro sta ripagando».

Marigosu che è un'arma in più della formazione vigorina, dal momento che il giocatore si è messo alle spalle il brutto infortunio subito a fine agosto in coppa, lesione di secondo grado al bicipite femorale, che gli ha impedito di giocare la prima parte di stagione: «Purtroppo per questo infortunio non ho potuto vivere determinate sensazioni in campo, ma rispetto all'inizio siamo riusciti a trovare la via del gol più facilmente, ma l'equilibrio giusto sta a noi raggiungerlo e tenerlo. In questo momento mi sento bene e ho recuperato dal fastidio, anche perché ho lavorato insieme al preparatore atletico affinché non si perdesse il lavoro fatto durante la preparazione estiva».

Derby all'orizzonte

Adesso c'è un'altra sfida delicata per i biancoverdi, dal momento che domenica saranno attesi allo stadio Luigi Razza in occasione del derby calabrese contro la Vibonese: «Sarà una partita fondamentale - continua Marigosu - innanzitutto per la classifica perché ci sono tante squadre vicine e basta un nulla per balzare dai play off ai play out e viceversa. A noi servono punti ma, al contempo, siamo tranquilli del lavoro che stiamo facendo».