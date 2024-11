Nella 4^ giornata i biancorossi di Trocini vanno al tappeto a Mugnano sul campo del Neapolis. Manfrè e Zampaglione trascinano la Gioiese al primo successo in campionato. Indigesti i derby per il Roccella. Impresa del Montalto

ROCCELLA (RC) - Il Roccella non è una formazione da derby. Ormai è ufficiale. Dopo il kappò contro i cugini del Rende, gli uomini di mister Galati incassano un’altra sconfitta di fronte ad una corregionale. Questa volta è l’Hinterreggio a “schiaffeggiare” la neo promossa. I biancoazzurri dello Stretto si impongono a domicilio con il risultato di 3-1. Tutte le reti arrivano nel secondo tempo. Segnano Lavrendi, Gallon e Toscano. Nel mezzo il gol di casa firmata da Maiese che serve solo a rendere meno amaro il passivo. L’impresa della giornata la piazza, però, la Gioiese. La formazione di Dal Torrione sbanca Sorrento al termine di una gara che chiamare rocambolesca è dire poco. A trascinare i viola al primo successo in campionato è la coppia Manfrè-Zampaglione. L’ex attaccante della Vigor sblocca la partita al 5’. Il Sorrento la riacciuffa al 35’ con Vitale e ad inizio ripresa firma il controsorpasso con Caraccio. Sembra la scena di un film già visto ma il finale questa volta è diverso. Perché tra il 69’ ed il 76’ sale in cattedra Manfrè e per la Gioiese significa ribaltamento e tre punti in tasca. Ne strappa uno, ma è pesantissimo, invece, il Montalto. La formazione di Nappi riesce nell’impresa di imbrigliare la capolista Akragas e porta via da Agrigento un pari difficile da immaginare alla viglia. Come era difficile pensare ad un così pesante kappaò del Rende a Mugnano. I biancorossi sprecano l’impossibile. Il Neapolis ringrazia e con una doppietta di Improta ed il centro di Pisani annichilisce i calabresi per 3-1. (ab)