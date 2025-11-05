Sedici punti nelle prime dieci giornate e quinto posto in classifica che significherebbe play off. Sicuramente il Sambiase si sta confermando tra le solide realtà del campionato di Serie D (girone I) anche perché, soprattutto nell'ultimo biennio, ha saputo rinnovarsi e proseguire un progetto vincente non solo sul campo ma anche societario. La dirigenza giallorossa inoltre è tra quelle che puntano maggiormente sui giovani, valorizzandoli. Tanti gli Under di prospetto all'interno dell'organico di mister Tony Lio e, tra questi, c'è l'ultimo arrivato Giuseppe Cosmano.

Esordio con assist

Giovane e promettente terzino, classe 2007, è arrivato infatti settimana scorsa e domenica ha anche fatto il suo esordio in giallorosso contro la Sancataldese, timbrando anche l'assist del gol che ha sbloccato la partita, indirizzandola sul 2-0 finale. Proprio il talentuoso diciottenne parla della sua nuova avventura: «Sono contento di essere qui, anche perché ho trovato un gruppo sano che mi ha accolto alla grande. Ovviamente ci vuole tempo per entrare pienamente nell'ottica e nei meccanismi della squadra, ma lavorando costantemente le cose non potranno che migliorare perché la voglia non manca, inoltre Tony Lio è un tecnico molto preparato e la squadra è molto buona, dunque ci sono tutti i presupposti per fare bene».

L'avventura giallorossa di Cosmano inizia al primo minuto del secondo tempo e, dopo essersi messo a suo agio nella fascia di competenza, confeziona il suggerimento a Costanzo che insacca: «In allenamento mi piace molto crossare - racconta l'ex Vibonese - anche perché gli attaccanti devono fare gol e quando la palla arriva sull'esterno non serve a niente tenerla lì e chiudere l'azione con un nulla di fatto. Allo stesso modo domenica mi è venuto d'istinto crossare ed è andata bene».

Sfida al passato

Positivo dunque l'inserimento in squadra, ma le emozioni non sono finite perché nel prossimo turno il Sambiase sarà di scena, guarda caso, proprio sul campo del Gela sua squadra fino a qualche settimana fa: «Per me sarà sicuramente una partita speciale perché lì ho trovato un gruppo meraviglioso. Spero di giocare perché, quando si gioca contro una ex squadra, si dà sempre il massimo per dimostrare le proprie qualità. Spero di averne l'occasione che siano novanta, quindici o dieci minuti».