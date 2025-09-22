Prima vittoria stagionale per il Sambiase che, nella terza giornata del campionato di Serie D (girone I), batte a domicilio il Ragusa in una gara e dove la formazione giallorossa ha saputo interpretare al meglio. Di 1-2 il risultato finale grazie ai gol di Sueva e Frasson che regalano, appunto, i primi tre punti stagionali.

Le parole di Tony Lio

Soddisfatto il tecnico dei sambiasini, Tony Lio, che si esprime così nella conferenza stampa post-partita: «In settimana lo avevo detto più volte ai ragazzi che andavamo a incontrare una squadra giovane sì, ma che giocava comunque bene e pressava a tutto campo. Nel primo tempo siamo stati un po' meno propositivi, con il Ragusa che ha avuto una grande occasione, poi nella ripresa ho fatto alcuni cambi e la partita è cambiata. Loro però dopo aver dimezzato lo svantaggio hanno riaperto la partita, che è stata sofferta ma l'abbiamo portata a casa. Questi tre punti servivano troppo per la classifica. Devo solo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno saputo soffrire, disputando anche una partita sporca».

Adesso, per il Sambiase, c'è all'orizzonte un trittico di partite delicate a partire dal turno infrasettimanale contro la Vibonese e che continuerà poi con le sfide contro Gela e Vigor Lamezia.