La Calabria del calcio si rifà il look e si prepara a recitare un ruolo da assoluta protagonista nel prossimo campionato di Serie D (Girone I). Con l'arrivo di luglio, la clessidra per la scadenza delle iscrizioni ha iniziato a correre, costringendo i club a pigiare sull'acceleratore sia sul fronte societario che su quello del calciomercato. Saranno ben cinque le compagini della nostra regione ai nastri di partenza: Reggina, Vibonese, Sambiase, Vigor Lamezia e la matricola Praiatortora. Cinque storie diverse, ma unite dall'obiettivo di tenere alto l'onore del calcio calabrese. Ecco nel dettaglio, club per club, lo stato dei lavori.

Reggina, inizia l'era Lotito

Il blasone più pesante è senza dubbio quello degli amaranto. Il club è passato da pochissimo nelle mani di Claudio Lotito, un cambio di proprietà che promette di aprire orizzonti rosei dopo gli anni di Purgatorio in Serie D. In attesa del restyling del centro sportivo Sant'Agata, a Reggio Calabria è già partita una vera e propria rivoluzione della rosa. L'obiettivo resta uno solo: vincere il campionato. La rivoluzione è già iniziata con gli addii di Distratto alla Cavese e Ferraro alla Fidelis Andria. Inoltre da considerare i contratti in scadenza di Lagonigro, Lanzillotta, Mungo, Edera, Sartore, Summa, Desiati, Fofana, Bevilacqua e Fanari. Si attende a breve l'annuncio del nuovo allenatore per iniziare a puntellare l'organico.

Vibonese, anno zero con la nuova proprietà

Se Reggio è in fermento per il mercato, Vibo Valentia è una vera e propria polveriera di novità. La situazione è caldissima: la cordata guidata da Cosimo Vullo ha rilevato il 60% delle quote societarie da Cammarata. Presentato il nuovo organigramma con Rino Putrino presidente, Fabrizio Maglia direttore sportivo e lo stesso Vullo amministratore unico. Inoltre è arrivata anche la fumata bianca per la panchina con Salvatore Marra, ex Igea Virtus, ufficialmente nuovo allenatore dei rossoblù. Ora la sfida più grande: la Vibonese deve costruire la rosa interamente da zero, dato che al momento non ci sono giocatori sotto contratto.

Le due facce di Lamezia: Sambiase e Vigor

Destini diversi e strategie parallele per le due realtà lametine. Il Sambiase sceglie la linea della continuità. In panchina si va verso la conferma di Tony Lio, così come per gran parte dell'ossatura che ha fatto bene negli ultimi tre anni. Sarà un anno di riassestamento, anche se alcune partenze ci saranno come quelle probabili di Calabrò e Kouamè, entrambi fuori regione.

In casa Vigor Lamezia, invece, sono giorni frenetici per l'assetto societario. Registrato il ritorno del presidente Salvatore Rettura, il ruolo di direttore sportivo dovrebbe essere affidato a Francesco Ramondino. Resta il rebus panchina (piacciono Vargas e Morelli, ma occhio alle sorprese), mentre sul fronte addii sono quasi certi quelli di Catalano e Cosendrey.

Praiatortora, l'entusiasmo della matricola

Chiude il quintetto la splendida realtà del Praiatortora. Fresco di promozione dopo aver dominato il campionato di Eccellenza, il club tirrenico si affaccia alla quarta serie con un entusiasmo contagioso. Dietro le quinte si lavora senza sosta: il nuovo diretore sportivo è Ettore Meli, già operativo per regalare elementi di categoria a mister Salvatore Viscardi, giovane tecnico confermato in blocco insieme al suo staff.

Il punto sulla panchine e sui quadri tecnici.