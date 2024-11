Giro di boa nel girone I di serie D. E’ la prima giornata di ritorno, il turno in cui il Rende potrebbe segnare il record assoluto di risultati utili consecutivi.

RENDE (CS) - Giro di boa nel girone I di serie D. E’ la prima giornata di ritorno, il turno in cui il Rende potrebbe segnare il record assoluto di risultati utili consecutivi. Ben dieci quelli già messi in fila dal club silano. Sulla strada dei biancorossi c’è la Battipagliese formazione ostica a caccia di punti per recuperare il tempo perso nella fase centrale del girone di andata.

Stesse motivazioni per il Due Torri avversario di turno della Gioiese di Franco Viola ancora alla ricerca del primo guizzo da tre punti della sua gestione. Due Torri che nell’ultima giornata aveva messo al tappeto l’Hinterreggio che cerca il riscatto sul campo del Neapolis. Non sarà proprio facilissimo considerato il ruolino di marcia casalingo della formazione campana, reduce da quattro vittorie consecutive davanti al proprio pubblico. Tre, invece, i successi di fila dentro le mura amiche del Roccella pronto a calare il poker contro il Tiger Brolo. Chiude il quadro, tra le calabresi, la difficilissima sfida in trasferta del Montalto nella tana della Leonfortese.