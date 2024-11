I biancorossi si piazzano in terza piazza, i reggini asfaltano la Battipagliese. Male il Montalto. Beffato l'Hinterreggio.

RENDE (CS) - Il Rende schianta il Roccella a domicilio e vola al terzo posto in classifica. I biancorossi spezzano la forza casalinga dei reggini infilando il 13^ risultato utile di fila. Un botta e risposta in cui decisivi sono stati i tre rigori concessi dall’arbitro.



Il match si sblocca al 22' proprio su rigore. Dagli undici metri il glaciale Caruso non sbaglia e porta avanti il Rende. Il Roccella non arretra di un millimetro e con Khoris rimette subito in equilibrio il match. La partita si fa più intensa e, al 34', l’arbitro decreta un altro rigore per il Rende. Cambia il protagonista sul dischetto ma non il risultato. Gol e nuovo sorpasso ospite. Nella ripresa altro penalty concesso, questa volta al Roccella, ma Khoris si fa ipnotizzare da De Brasi e sciupa clamorosamente la chance. Non sbaglia, invece, Caruso, al 74' ed e’ 3-1 per il Rende. Nella 20^ giornata risorge la Gioiese corsara a Battipaglia. Nulla da fare, invece, per il Montalto ko sul campo del Due Torri. Bocca asciutta ed amarissima per l’Hinterreggio, rimontato e battuto dal Torrecuso, dopo l’iniziale vantaggio siglato da Crisalli.