Esordio con vittoria per la squadra reggina, alla prima apparizione di sempre nel massimo torneo dilettanti. Hinterreggio e Montalto mostrano i muscoli in attacco. Sfortunato Zampaglione a Gioia Tauro

COSENZA - Chi ben incomincia è già a metà dell’opera. I tifosi calabresi di serie D sperano che l’adagio popolare sia d’auspicio alla lunghissima stagione che dovranno affrontare i proprio beniamini nel massimo torneo dilettati. Lo sperano soprattutto i supporters di Montalto, Hinterreggio e, a sorpresa, anche quelli del Roccella. Tutte e tre hanno battezzato l’esordio nella nuova stagione con un successo, sorprendendo, forse, gli addetti ai lavori. Inattesa e storica la vittoria della neo promossa Roccella sul campo del Tiger Brolo. Siciliani messi ko da Coluccio, professione difensore e non goleador, fattore che rende ancor più sorprendete il successo amaranto. Per Montalto ed Hinterreggio decisivo, invece, il reparto avanzato. E se in riva allo Stretto la vittoria porta la firma del nuovo che avanza, Gallon e Crisali, alle pendici della Sila ci ha pensato l’usato garantito a trascinare il Montalto alla vittoria. Protagonista assoluto Jonis Khoris freddissimo a trasformare i due rigori concessi dall’arbitro. Penalty stregato, invece, per Mimmo Zapaglione che con la maglia della Gioiese, sbaglia la massima punizione dagli 11 metri, centra due pali ma poi segna l’1-1 dopo il vantaggio del Due torri di Puntoriere, altra vecchia conoscenza del calcio calabrese. Il prodotto fa un punto in tasca, lo stesso che raccoglie il Rende, bello a guardarsi ma poco concreto sottoporta. Con la Battipagliese finisce 0-0. (ab)