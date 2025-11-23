Andata in archivio anche la tredicesima giornata del campionato di Serie D (girone I) che ha rimescolato le carte in tavola, soprattutto per quel che riguarda la zona play off. Come di consueto, dopo la giornata il focus si concentra sulle quattro squadre calabresi coinvolte: Reggina, Vibonese, Sambiase e Vigor Lamezia. Alla fine ciò che emerge è un bottino tutto sommato positivo con due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

Il bilancio

Torna innanzitutto a vincere il Sambiase dopo lo 0-0 casalingo contro l'Acireale, con i giallorossi che battono a domicilio il Paternò per 0-1. Sfida molto tirata e decisa solo nel finale dalla rete di Costanzo. Un successo che permette alla formazione di mister Tony Lio non solo di tornare al terzo posto in classifica, ma di rosicchiare anche qualche punticino dalla vetta, ora distante due lunghezze. Beffata nel finale la Vibonese, con i rossoblù che fanno 1-1 in casa della Sancataldese. Dopo il vantaggio a inizio ripresa di Dick, sul gong i siciliani tornano a galla trasformando un calcio di rigore con Castro. Calabresi che scivolano dalla griglia play off.

Impatta in casa la Vigor Lamezia che allo stadio D'Ippolito, davanti al proprio pubblico, cade per 0-1 contro il Milazzo: decisiva la rete di Giunta al 26’ del secondo tempo. Vigorini scavalcati in classifica dalla Reggina che ritrova sì la vittoria dopo tre turni, ma non ancora la tranquillità di classifica. La compagine di mister Torrisi batte a domicilio l'Enna per 0-1 grazie a una rete di Ferraro, ma il cammino è ancora lungo.