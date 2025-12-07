Il campionato di Serie D (girone I) lascia ai posteri anche la quindicesima giornata, portando dunque solamente a due le giornate rimanenti per la fine del girone di andata. Agrodolce il bilancio delle quattro calabresi coinvolte: Vibonese, Vigor Lamezia, Reggina e Sambiase.

Il bilancio

Una vittoria, un pari e due sconfitte, questo il quadro per le quattro squadre della nostra regione. L’unico successo è quello della Reggina che, dopo l'avvio shock, inanella la sua terza vittoria consecutiva. La formazione amaranto sbanca il campo del Paternò per 0-2 e fa un altro passettino in classifica verso le zone alte: i ragazzi di mister Torrisi si impongono grazie al gol decisivo di Ragusa, dopo diciannove minuti dal fischio d’inizio, e a quello di Girasole. Stecca invece il Sambiase, con i giallorossi che arrivavano da una settimana particolare visto il silenzio stampa imposto dopo il pari interno contro l'Enna. La formazione di mister Tony Lio, però, non riesce a riprendere il suo cammino e interrompendo a sei la striscia di risultati utili consecutivi. Allo stadio D'Ippolito passa il Milazzo che torna a casa con un prezioso 0-1 firmato da Curiale a sei minuti dal termine. Nel primo tempo Giuliani aveva respinto un calcio di rigore a La Spada.

Non esce dal suo tunnel complicato la Vibonese, anche se i rossoblù tornano dalla trasferta in casa dell'Atl. Palermo con un buon punto che fa morale: locali in vantaggio con Panaro, nella ripresa Sasanelli ristabilisce gli equilibri ma ancora siciliani in avanti con Bonfiglio. In pieno recupero ancora il nuovo acquisto Sasanelli firma la doppietta. Inciampa anche l’altra lametina, Vigor Lamezia, sul campo del Messina, e adesso la posizione in classifica è ancora più complicata, poiché in piena zona play out. In riva alla Stretto i biancoverdi cadono per 1- 0 a causa della rete di Roseti e Messina che lascia l’ultimo posto in classifica.

I risultati

ATL. PALERMO-VIBONESE 2-2 (37' pt Panaro, 21' st Sasanelli, 25’ st Bonfiglio, 52’ st Sasanelli)

PATERNO'-REGGINA 0-2 (19' pt Ragusa, Girasole)

MESSINA-V. LAMEZIA 1-0 (Roseti)

SAMBIASE-MILAZZO 0-1 (39' st Curiale)